Tienes una gran ventaja sobre tus competidores ¿La conoces?

¿Ejerces una profesión con mucha oferta y poca demanda? Ofreces un servicio o producto que muchas otras personas ofrecen en tu área. Estará de acuerdo conmigo que es un reto más no un problema. Los líderes se alimentar de los retos, es la gasolina que les ayuda a crecer y perfeccionarse para continuar escalando en su carrera profesional. La palabra más repita en mis talleres es #estrategia, no es una palabra mágica, pero si puede impactar grandemente los resultados de tus ventas. Por muy sofisticado que nos hayamos convertido con nuestras gráficas 4D y videos impresionantes a la hora de presentar el producto, las relaciones personales siguen siendo las protagonistas en el mundo de los #negocios. Alguna vez has escuchado el milenario refrán de “La mujer del cesar no solo debe ser virtuosa, sino también debe parecerlo” Lo mismo aplica en los negocios. No solo debes dominar en profundidad todo lo relacionado a tu producto o servicio, sino que debes comunicar que eres el #experto al cual todos (as) deben acudir para comprarlo o conocer más sobre el mismo. Comparto mis recomendaciones para que lo consigas:

Comienza a dar charlas libres de costos en aquellas empresas o negocios que son tu mercado objetivo. La empresa lo verá como un valor añadido para sus empleados y tu no solo comenzarás a establecer relaciones personales, sino que las fotos y videos de tus charlas serán contenido para alimentar tus redes sociales. Escribe un e book sobre el tema o producto al que te dedicas: Todos quieren buscar al mejor, al experto, el que sabe tanto que es “hasta autor (a) de un libro sobre el tema”. Los humanos somos criaturas emocionales e impresionables … con la #estrategia correcta. Crea un perfil altamente profesional en Liked IN, eso significa invertir en una foto que comunique que eres el experto más codiciado (a) en el área para el cual trabajas. Pendiente al maquillaje, color de ropa, accesorios y cabello. Investiga como luce el perfil de las personas a las que admiras por sus grandes logros. Envía artículos o blogs a revistas o websites que se dedican a educar a sus lectores sobre productos o temas relacionados a lo que vendes. El artículo no debe ser una vente, más bien hablar de beneficios, tendencias, números e historias relacionadas a tu producto o servicio. Crea un fan page en FB: Está página debe ser estrictamente profesional, solo debes subir contenido contextualmente relevante a tu público objetivo. Debes con artículos, fotos y videos mantenerlos al día en todo aspecto relacionado a tu producto o servicio. Contesta cada pregunta o consulta lo antes posible. Debes estar disponible y pendiente, sino buscarán a otro experto en el tema.

Trabajar tu #Marcapersonal es la estrategia más efectiva para diferenciarte de las miles de personas que hacen lo que tu haces. Al igual que las huellas digitales eres único (a) e irrepetible en el planeta tierra , y esa es la gran ventaja que tienes sobre tus competidores. La pregunta es: ¿Qué harás con ese súper poder?

Vanessa Marzán

La autora es experta en comunicación estratégica, conferenciante, coach certificada en comunicación no verbal y micro expresiones faciales por la Universidad Corporativa, Fundación Lenguaje Corporal. www.comm4success.com

Comunica para el Éxito con Vanessa Marzán