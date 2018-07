¡Mira como luce! La exactriz Mara Wilson, protagonista de la película 'Matilda', cumple 31 años de edad

Hoy está cumpliendo 31 años la exactriz infantil Mara Wilson. Realizó su debut en la gran pantalla al lado de Robin Williams y Sally Field en 'Mrs Doubtfire' (Papá por Siempre) en 1993. Un año después apareció en el clásico de navidad 'Milagro en la Calle 34'.

Sin duda, su actuación más recordada es en la mítica película 'Matilda', donde interpreta a una niña con poderes de telequinesis, utilizándolos para imponer un poco de justicia en el mundo de los adultos, dándole una lección incluso a sus padres.

La película dirigida por Danny DeVito se convirtió en un éxito de taquilla y critica, convirtiéndose en una cinta icónica de la década de los noventa. Las previas interpretaciones que hizo Wilson, sirvieron para que DeVito la seleccionara para el papel protagónico.

Su última aparición en la gran pantalla fue en el año 2000, en la cinta de fantasía 'Thomas and the Magic Railroad', donde compartió créditos con Peter Fonda. Desde entonces, se alejó de las cámaras para enfocarse en sus estudios universitarios. Luego de un hiato de más de una década, tuvo un breve cameo en la serie 'Broad City' en el 2016; prestó también su voz en la comedia negra animada 'BoJack Horseman'.

Wilson ha declarado que la actuación ya no es uno de sus intereses debido a la poca libertad que le dan los directores a los artistas, por el contrario prefiere enfocarse en la escritura, teniendo de esta manera el control sus proyectos. En Junio de 2016 hizo pública su bisexualidad, expresado su apoyo a la comunidad gay, que en ese momento se vio afectada por los ataques en una discoteca en Orlando, Florida.

Aquí te dejamos algunas de sus fotos para que veas como luce actualmente:

I AM HOLDING MY BOOK! AAA! Front and back cover turned out GREAT! You can preorder here: https://t.co/sqexrpgHRm pic.twitter.com/wYX0l2IoEw — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) August 18, 2016

Backstage at the Music Box Theater, getting ready for @deathsexmoney live! #Chicago pic.twitter.com/6yUfJK7QWQ — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) November 15, 2016

I'm not OK with this. pic.twitter.com/TUKsOB1zoo — Mara “Get Rid of the Nazis” Wilson (@MaraWilson) September 8, 2014