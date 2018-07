La última temporada de 'Game of Thrones' ya tiene fecha de estreno

Muchos fanáticos quedaron desolados en 2017 cuando la serie anunció que su séptima temporada sería mucho más corta y que para poder ver la octava temporada tendrían que esperar hasta 2019, más de un año para saber el desenlace de la serie que cambió el impacto mundial de las producciones de HBO.

La épica serie de televisión tiene unos altos niveles de producción que no son fáciles de superar, es por eso que decidieron reducir la cantidad de episodios para poder hacerlos con la misma calidad que tienen desde el principio. En un nuevo comunicado, los ejecutivos de la cadena HBO revelaron que los siete episodios de la octava y última temporada se estrenarán la primera mitad del 2019. Esto podría ser similar al resto de las temporadas que por lo general se estrenan entre marzo y abril.

#GameOfThrones final season to debut in first half of 2019 https://t.co/VD26JjBggP pic.twitter.com/jFYPAof3Qh — Hollywood Reporter (@THR) July 25, 2018

Así mismo se respondió la gran duda sobre la famosa precuela confirmada por HBO, los ejecutivos revelaron que les encantaría poder empezar la producción en 2019 pero aún no tienen director, de igual forma anunciaron que no han hecho ningún tipo de casting, así que el proceso podría demorarse y la serie podría ver la luz para finales de 2020, si empiezan pronto la producción, cosa que aún no ha sucedido.