Demi Lovato es hospitalizada por una sobredosis de heroína

De acuerdo a lo publicado por el sitio TMZ, Demi Lovato fue hospitalizada en Los Ángeles. Lo que se sabe hasta ahora es que se debió a una sobredosis por heroína.

Este sitio informó que fue llevada al hospital desde su hogar en Hollywood Hills al medio día del martes y que actualmente está bajo supervisión médica.

Demi Lovato ha luchado por salir adelante

Una publicación en Instagram habría desatado comentarios negativos de sus seguidores, ya que en la gráfica aparece sosteniendo una bebida lo que avivó rumores de una posible recaída, en ese momento solo se limitó a decir “No necesito defenderme de nada, era solo una bebida energética”.

En la entrevista que concedió a Refinery 29 hace más de un año,, la cantante habla de su carrera y cómo estar en los sets de grabación desde los siete años la llevó a varias adicciones. A los 18 años fue a rehabilitación por desórdenes alimenticios y adicción a la cocaína, después de golpear a uno de sus bailarines.

Una historia de adicciones

En 2016, la cantante asistió al Social Good Summit, evento al que la invitaron a hablar acerca de su trastorno bipolar, mismo que la llevó a tener una vida llena de adicciones y excesos. Según reportan medios internacionales, durante la charla que dio fue muy sincera, expresó su sentir acerca de esta enfermedad de la que habló abiertamente en el 2014, pero con la que lleva más de cinco años.

Así se refirió sobre su estado de salud: "A veces trabajo tanto en mi bienestar emocional, que se me olvida que soy bipolar, pero otros días me encuentro tan mal, que tengo que relajarme, llamar a la gente que me ayuda y hablar con mi terapeuta. Tengo que tomar mi medicación todos los días, y en algunos de ellos lo único que se me pasa por la cabeza es volver a beber. Afortunadamente la mayor parte del tiempo no pienso en ello y, en general, esa es la belleza de la vida, que hay que centrarse en cada día como si fuera el último."

Nueva Mujer Demi Lovato: "no podía estar una hora sin consumir cocaína" Aunque ahora está libre de drogas, la estrella pop detalló en entrevista para Refinery 29 los momentos más oscuros de su adicción.

Te recomendamos en video: