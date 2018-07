Horóscopo de hoy: 15 de julio

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Puede que estés saliendo con alguien nuevo que te hagan sentir mariposas en el estómago. Y aunque generalmente no piensas a largo plazo en términos de amor, te piden que seas más concienzudo con la forma en que pasas el tiempo en general. En pocas palabras, ¿puedes ver a esta persona como parte de tu vida cotidiana?

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

En lugar de salir este fin de semana con tu pareja o amigos, puedes decidir hacer un fin de relajación para consentirte . Es momento de pensar en tus planes y metas para el futuro. Sentirás un impulso de energía que te mantendrá con los pies en la tierra pero lista para enfrentar cualquier obstáculo.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Este fin de semana se tratará sobre tu vida amorosa. Debes recordar que no tienes que forzar las cosas y que no necesitas a alguien que sea tan comunicativo como tú. De lo contrario, te sentirás como si realmente no pudieras ser tú misma. No te conformes Si ya tienes pareja, los dos pueden estar listos para hacer una planificación financiera conjunta.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Si el amor no funcionó en el pasado, no pienses en ello. Por ahora, estás invitada a concentrarte en las cosas que quieres del amor, porque existe la posibilidad de que se manifieste más rápido de lo que piensas. Incluso podría conocer a alguien que valga la pena a través de un amigo o en tu vecindario.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Deja de hacer todo para que el mundo gire alrededor tuyo. Cuando se trata de una conexión romántica este fin de semana, ¿de qué manera puedes ser más considerado o dar? No es que tengas que hacerte menos ni tampoco ponerte en plan de darlo todo. Pero recuerda que siempre está bien responder de la misma manera. La reciprocidad es tu mantra.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Con la energía romántica de Venus sonriéndote ahora, no es sorprendente que casi todos quieran estar a tu lado. Si bien puedes estar buscando algo más serio ahora, es posible que tengas que salir de tu propia cabeza el tiempo suficiente para que ocurra. No te presiones.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Es posible que este fin de semana te encuentres en un estado de ánimo social, lo cual es una buena cosa ya que las fiestas y otros tipos de reuniones sociales están en el lugar adecuado si deseas establecer una conexión romántica. Si conoces a alguien interesante, solo asegúrate de no mirarlos como si todo fuera de color rosa.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Puede que este fin de semana te concentres más en el trabajo que en el romance, pero eso no significa que no puedas participar en la diversión. De hecho, es posible que puedas conocer a alguien a través de un amigo, en línea, o en un evento voluntario o relacionado con la caridad. Aclara lo que está buscando.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es posible que puedas hacer estallar algunas chispas con alguien este fin de semana por medio de un viaje o alejándote de tus lugares habituales o cosas que siempre haces. Sin embargo, es posible que necesites ejercer un poco de autodisciplina a la hora de elegir a la persona adecuada con quien compartir tus cosas. Ve por lo que te mereces, no las migas.

Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Estás ansiando una profunda intimidad este fin de semana que podría hacerte pensar más con tu corazón que con tu lógica. En otras palabras, conectarse con un ex puede no ser tan satisfactorio como te gustaría que fuera. En cambio, concéntrate en el futuro y mantente abierto a conocer a alguien nuevo. La aventura es un afrodisiaco.

Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El compromiso y la intimidad son el centro de atención para ti este fin de semana, ya que sientes la necesidad de unirte a otro. Si bien la vulnerabilidad no es lo tuyo, puedes estar haciendo más daño que bien manteniendo a la gente fuera. El mundo es un lugar grande, quien y lo que quieres existe.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Este fin de semana te sentirás más atractivo que nunca y podría conocer a alguien nuevo mientras estás en el gimnasio, en camino al yoga o mientras realizas otra actividad que te empuja a verte bien y completar tu bienestar. Mientras tanto, la persona que aparece en tu vida podría ser alguien en quien valga la pena invertir. No te quedes con ninguna duda.

Te recomendamos en video