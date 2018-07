El día que quisieron humillar a Luis Miguel para acabar con su carrera

Luis Miguel es considerado uno de los artistas latinos más populares en la historia por su impecable trayectoria desde que tenía 10 años. Pero en los inicios de su carrera artística casi fue humillado por una periodista que hasta aseguró que perdería su melodiosa voz.

Es innegable que el intérprete siempre ha tenido un gran dominio de palabra y escenario por lo que nunca se le vio titubear en entrevistas ni conferencias de prensa. Sin embargo, cuando apenas tenía 12 años, viajó a Chile para presentarse en el programa “Pare, Mire y Escuche”, con la entonces debutante en la conducción, Patricia Maldonado.

Maldonado puso a prueba al Sol con su brutal honestidad al decir que no estaba de acuerdo con que los niños cantaran y que no le interesaba hablar de su carrera artística. En ese entonces (1982), Luis Miguel ya realizaba giras por varios países de Sudamérica y ya era el amor platónico de muchas chicas, pero la conductora no estaba sorprendida.

“Yo nunca he sido partidaria de que los niños canten. Incluso escribí un artículo referido a eso (…) ¿No te gustaría más estar en el colegio que estar haciendo estas giras, y estar parado en un escenario?”, preguntó la conductora.

Visiblemente incómodo, Luis Miguel confesó que no iba a la escuela pero que no había dejado de tomar clases con un profesor particular ya que estaba consciente de lo importante de seguir con su educación. Sin embargo, es contundente con su visión del futuro: "A mí cantar me encanta si no me gustara yo le diría a mi papá que quiero ser abogado pero no, a mí me gusta cantar".

La conductora, escéptica vuelve a atacarlo diciendo que perdería la voz y que debía pensar en dedicarse a otra cosa.

“¿Tú sabes Luis Miguel que vas a perder la voz en dos años más, cierto? Por razones lógicas y obvias, tienes que cambiar la voz, y a lo mejor tu carrera ya no va a ser el canto. ¿Has pensado en lo que vas a hacer a futuro si es que pierdes la voz?”, le planteó Maldonado, minutos más tarde.

De nueva cuenta Luis Miguel responde incómodo diciendo que quizá podría ser arquitecto, abogado y hasta agricultor. Maldonado se burló de la respuesta del cantante pero este recapacita y admite que le gustaría continuar trabajando en algo que tenga que ver con arte.

Durante toda la entrevista, la periodista insistió que Luis Miguel debía estudiar como cualquier niño de su edad, desencadenando un gran odio entre los fans del intérprete. El tenso encuentro pudo haber sido parte del hermetismo del intérprete con la prensa y de su odio a aparecer en entrevistas televisivas. Sin embargo, es claro que no podemos definir a Luis Miguel de otro modo que no sea a través de la música.

A post shared by Luis Miguel (@lmxlm) on Mar 17, 2016 at 1:46pm PDT

Aquí puedes ver la entrevista completa