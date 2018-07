Steffi Méndez protagoniza osada sesión de fotos posando completamente desnuda

A sus 22 años, Steffi Méndez tiene a todo el mundo hablando, y todo se debe a una sensual sesión fotográfica en la que aparece completamente desnuda.

La hija de DJ Méndez, compartió las imágenes en su cuenta de Instagram, en donde fue aplaudida por la elegancia que demostró en las tomas, en las que lució sólo un par de botas rojas largas.

La sesión estuvo a cargo del estudio Casa Emma, a quienes Steffi agradeció por el trabajo que realizaron en conjunto.

"Tengo que reconocer que no fue fácil subir estas fotos", escribió junto a la serie de fotografías. Pero, añadió, "no les daré el típico testamento de estar contentos con sus cuerpos, me imagino que la mayoría sabe que es importante quererse y aceptar sobretodo cuando son más voces las que les dicen amarse♥️".

"Esto es evidente. Yo me quiero tal cual como soy", sostuvo.

