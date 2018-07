La lección que te dará tu alma gemela según tu signo del zodiaco

En astrología, todo tiene un significado que afecta tu vida de una u otra forma, dependiendo de tu signo del zodiaco. Por lo tanto, cuando te encuentras con la misma persona una y otra vez o con varias personas con el mismo signo del horóscopo, hay algo más grande en tu vida de lo que piensas.

Si sigues conociendo personas con el mismo signo del zodiaco, probablemente haya algo que necesites aprender ya que su vibración cósmica y la tuya tienen una atracción que no se tiene con ningún otro. Solo depende de ti escucharlos y descubrir qué intentan enseñarte.

¿Coincidencia?. Esto es lo que significa que sigas encontrando personas con el mismo signo del zodiaco, según la astrología.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril)

Si tienes otro Aries en tu vida, quizá sea para darte cuenta de que no estés luchando por ti mismo tan a menudo como deberías. ¿Te siente como si estuvieras forcejeando en el trabajo? Hay una diferencia entre "salir adelante" y "tener éxito" y en este momento, es probable que apenas estés saliendo adelante. Tienes muchas oportunidades de triunfar y mostrarles a todos por qué eres una fuerza a tener en cuenta. Pero a veces la vida se interpone en el camino y no siempre es tan fácil cumplir sus promesas.No permitas que lo que pase determine cómo y cuándo triunfas.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro es el tipo de signo del zodiaco que hace que la relajación parezca una obra de arte. Debes dejar de husmear en la vida de otros. Necesitas tomar más tiempo para ti. Deja atrás los múltiples compromisos y disfruta de un tiempo de inactividad sin tener un ataque de pánico. Programa algún tiempo todas las semanas no solo te ayudará a reducir la velocidad por un tiempo, sino que también hará maravillas por tu concentración y productividad a largo plazo.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio)

Hay muchas maneras de sentirte atascada con las responsabilidades de la vida. Puedes sentirte atrapadoafísicamente, pero también puedes sentirte estancada emocional o mentalmente. Cuando te permites entrar en las mismas rutinas todos los días, puede comenzar a sentir que en realidad no vas a ir a ninguna parte. Lo mejor que puedes aprender de Geminis es cómo salir de tu zona de confort. Esto no significa necesariamente hacer algo loco y atemorizante, pero puede significar tener esa conversación de promoción con tu jefe o salir de una relación que sabes que es malo para ti y aprender a vivir por tu cuenta. Si alguien puede mostrarle lo que vale la pena es alejarse de la norma de la vida cotidiana.

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio)

Cáncer es el signo zodiacal del hogar; de encontrar a esa persona o lugar especial e importante que usted sabe que siempre puede volver cuando la vida llega a ser demasiado difícil de manejar. Si sigues conociendo a un Cáncer, podrías necesitar hacer un mayor esfuerzo para pasar tiempo con tu familia y amigos; para volver a la sensación de "hogar" que te has perdido. A veces olvidas lo agradable que es el amor de casa. Otro Cáncer será el recordatorio que necesitas pasar más tiempo con tu familia. Volverá acercarte a un encuentro sincero con alguien que se sienta como parte de tu familia.

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra es uno de esos signos del zodiaco que todo el mundo necesita en su vida, sin lugar a dudas. Hay algo en el aire que rodea al signo del zodiaco que está lleno de belleza y una sensación de calma. Si te encuentras con un Libra una y otra vez, probablemente necesites algo de esta calma en tu propia vida. Lo mejor que puedes aprender de Libra es cómo ser un poco más amable. Este mundo no siempre tiene la amabilidad que necesita, pero Libra siempre parece hacer un esfuerzo para garantizar que las sonrisas y la amabilidad sean contagiosas. Nadie dice que eres malo o rudo, pero tal vez necesites ayudar a los necesitados con más frecuencia o incluso ser más amable contigo mismo. Libra te dirá que no tiene nada de malo compartir una sonrisa con el mundo.

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Es momento de dejar la comodidad de la rutina en la vida. Si estás constantemente cara a cara con un Leo, significa que debes esforzarte más. Enfréntate a ese proyecto masivo en el trabajo, reserva un fin de semana de escapada para ti y tu abuelita, y dile a tu amigo que deje de alentar tu comportamiento perezoso y que ya te haya quitado el vino. Leo es un signo del zodiaco feroz y es un gran modelo a seguir si necesitas una motivación feroz para esforzarte más. Puede que esté exhausto al final del día, pero también estará satisfecho.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Uno de los errores más comunes que cometemos en la vida es anteponer las necesidades de las personas a las nuestras y luego olvidar por completo que incluso tenemos necesidades hasta que sea demasiado tarde. Es casi una segunda naturaleza olvidar que tenemos límites y que no tiene nada de malo ponerse primero. Si alguien puede ser el mejor defensor del cuidado personal. Y si sigues viendo a Virgo en todas partes, podrías necesitar desesperadamente un poco de cuidado propio.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si sigues conociendo a un Escorpión, entonces es probable que tengas una llamada de atención muy grande. Tómalo de Escorpio: es mucho mejor empujarte hasta que creas que ya no puedes, así puedes demostrar que puedes tener éxito en cualquier situación. Conocer a un Escorpio significa que debes dejar de rendirte tan fácilmente, lo que sea que eso signifique para ti. Lo más probable es que ya conozcas a ese Escorpio intenso que puede inspirarte y asustarte con la cantidad de motivación y el arduo trabajo que implica todo lo que hace.

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Encontrarte con otro Sagitario le traerá alegría a tu vida. Necesitas darte la oportunidad de hacer algo divertido y despreocupado. Conocer a un Sagitario significa que debes comenzar a hacer algo que te haga feliz con más frecuencia. Sagitario es un gran modelo a seguir para el estilo de vida "no te preocupes, sé feliz" porque este signo del zodíaco está constantemente buscando nuevas aventuras. No siempre tiene que hacer un viaje o gastar dinero para ser feliz, siempre y cuando esté haciendo algo que le guste. Si te gusta hacer ejercicio o cocinar con tu mejor amiga, ¡hazlo. La vida es demasiado corta para no tomarse el tiempo de sonreír y divertirse, así que en el momento en que comiences a darte cuenta de que Sagitario sigue entrando en tu vida, es hora de que dejes atrás tu estrés.

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Todos podemos aprender mucho de Capricornio, uno de los signos zodiacales más inspiradores y laboriosos de la astrología. Pero si sigues encontrándote con un Capricornio, probablemente hay una cosa, en particular, que puedes alejar de tus reuniones constantes; más específicamente, cómo ser más productivo. Capricornio está constantemente ocupado, siempre agregando cosas a su horario, pero este signo zodiacal nunca parece sudar, sin importar lo mucho que tengan en su plato. Tal vez sea mágico o quizás Capricornio esté muy concentrado, pero ser productivo ciertamente ayuda.

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero)

Acuario es uno de esos signos del zodíaco que prefiere mirar hacia el futuro, en lugar de preocuparse por el pasado. Lo difícil, sin embargo, es que el futuro es muy impredecible … entonces, ¿cómo puede alguien prepararse para el futuro cuando las cosas van a salir mal? Para Acuario, tener el control ayuda. Saber que si quieren que algo se haga bien, tienen que hacerlo ellos mismos, es un factor determinante para garantizar que el futuro esté lleno de posibilidades. Si sigues conociendo a un Acuario, podrías experimentar sentimientos de estar fuera de control o dejar que otros dicten tu vida.

Los sentimientos de caos, impotencia y simplemente sentirse perdido son todas las razones por las que un Acuario podría estar en tu vida.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Pasamos gran parte de nuestro tiempo en la vida, retorciéndonos a la realidad porque eso es lo que se considera más importante. Soñar despierto, alejarse, e incluso tener una imaginación activa a menudo se ve como infantil y una pérdida de tiempo porque quedar atrapado en sus pensamientos no ayuda a nadie en el mundo real. Por supuesto, Piscis no cree eso por un segundo. Puedes aprender mucho de Piscis, especialmente dejándote soñar. No tienes que dejar de soñar solo porque ya no eres un niño, y es una buena forma de recordar que la vida es demasiado corta para no hacer todo lo que siempre has soñado. Sigue la iniciativa de Piscis y deja volar tu imaginación.

