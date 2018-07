10 sorprendentes aspectos de la vida de Lady Di poco conocidos

Prince Charles and Princess Diana pose for their wedding portrait on July 29, 1981. | Príncipe Charles e Princesa Diana posam para seu álbum de fotos de casamento em 29 de julho de 1981. . . . . #princessdiana #diana #dianaspencer #ladydi #ladydiana #queenofhearts #royalfamily #dianadeGales #dianaofwales #brasil #princesadiana #missyou #princecharles #england

A post shared by Princesa Diana. 🇧🇷❤️ (@dianaspxncer) on Jun 13, 2018 at 8:46am PDT