Carola de Moras enciende la polémica tras llamar "irresponsable" a Denisse Malebrán

Lo que comenzó como una polémica tras los comentarios de Pamela Díaz sobre Carola de Moras, hoy se transformó en una avalancha en la que cada vez hay más involucrados.

Es que la animadora de 'La Mañana' de CHV ya no sólo arrastra tensiones con "La fiera", sino que también con varios rostros del espectáculo chileno, quienes han reaccionado negativamente a su actitud frente al caso Nicolás López.

Es el caso de la cantante Denisse Malebrán, quien asistió al último programa de "Llegó tu hora" de TVN, en donde acusó a Carola de Moras de trivializar la situación tras asegurar que el humor de López se caracterizaba por ser "deslenguado".

Pero el comentario no le pareció bien a la ex animadora de Viña, y a través de una publicación en su cuenta de Instagram, criticó la aparición de Malebrán en el programa y la acusó de "irresponsable".

"Denisse Malebrán señaló que yo había dicho que las acusaciones contra Nicolás López eran un problema de humor incomprendido, criticándome fuertemente por trivializar un tema así de grave", escribió.

"La afirmación de Malebrán es falsa e irresponsable", sostuvo en la imagen que acumula más de 19 mil me gusta.

Pero no fue la única aludida en las publicaciones de su red social, pues Carola de Moras también arremetió contra Ignacio Gutiérrez, con quien arrastra un conflicto que se remonta al 2016, cuando se produjo su salida del matinal.

Es que el actual animador del "Muy Buenos Días" ha manifestado en reiteradas ocasiones su malestar con Carola de Moras, a quien acusa de no haberlo apoyado con su demanda en contra del canal, señalando además, que no quiere trabajar con ella nunca más en la vida.

Sobre este tema, la comunicadora dijo que "me pregunto hasta cuándo el Sr. Ignacio Gutiérrez y cía. seguirán en esta campaña de insultos y ataques, indicándome como la responsable de toda su vivencia y juicio con CHV".

"Le recuerdo que me opuse a declarar en su contra cuando el canal me lo pidió, porque no quise desarmar su versión de los hechos", explicó.

