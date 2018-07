¡No es tu bebé! Por estas razones no debes humanizar a tu mascota

Happy 4th of July everyone! Have a great celebration 🎉🇺🇸 #independenceday #4thofjuly #redwhiteandblue #minipincher #minipinsofinstagram ##merica #usa #DOG #dogsofinstagram #blogger

A post shared by Roxy.Papi.Junior.Milo (@thejohnsonsbabies) on Jul 4, 2018 at 6:18pm PDT