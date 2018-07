"¡Qué ordinario!": Ingrid Cruz revela "desfachatado" actuar de una de sus ex parejas

Este martes, el programa "Más Vale Tarde", conducido por Soledad Onetto, tuvo como invitada a la actriz Ingrid Cruz, quien recordó un desafortunado episodio con el ex arquero nacional Nelson Tapia.

Fue en medio de un juego realizado en el programa, en el que debía responder sólo "sí", "no", o "jamás" que la periodista le preguntó si tendría un remember con Tapia, a lo que esta respondió que "¡jamás!".

Tras la tajante réplica, Onetto le pidió que justificara sus dichos, a lo que Cruz contestó sin tapujos que "él cometió un grave error, que fue el único que ha hecho, que fue hablar mal de mí en televisión".

"¿Qué dijo?", le preguntó de vuelta Onetto. "Que había gastado mucha plata en mí", dijo Ingrid Cruz, añadiendo que "cariño, trabajo desde los 21 años. Gracias a Dios nadie me ha tenido que mantener en la vida. Soy absolutamente independiente. Entonces fue como '¿ah sí?""

Posteriormente, explicó que ella no es una persona rencorosa, pero que se molestó por la actitud que tomó Tapia frente a su relación."Por eso amerita que jamás tenga un touch and go", dijo.

"La cagaste, porque yo no hablo mal de mis ex parejas en público. Quizás hay algunos de los que puedo hablar mal en privado. No voy a decir que no (…) Pero que lo haya hecho público, y además con algo con plata, qué bajo, qué ordinario. No", agregó.

"Eso se llama intimidad", remarcó la periodista. "¡No! ¡Desfachatez! ¡Cómo andai diciendo que andai gastando plata en mí!", remató Cruz.

