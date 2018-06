La actriz Susan Sarandon fue arrestada por protestar contra Trump

La veterana actriz Susan Sarandon, de 71 años, fue detenida junto a otras 600 mujeres que protestaban en Washington para manifestar su desacuerdo con las políticas migratorias impuestas por Donald Trump.

Durante la protesta, que fue organizada por 'Women´s March' y 'The Center for Popular Democracy', la actriz de 71 años se unió a cientos de mujeres que demandan que sean reunidas las familias separadas por la política de cero tolerancia de Trump.

La protesta terminó frente a la oficina del Senado, en ese lugar varias de las manifestantes envolvieron su cuerpo en papel de aluminio para imitar las mantas de aluminio con las que se ha visto a los niños inmigrantes en los centros de detención.

Despúes de compartir varios tuits documentando su participación en la protesta, Sarandon anunció que estaba detenida.

"Arrestada, Manténgase fuertes. Sigan Luchando" escribió la famosa actriz en las redes sociales.

Tres horas después de su detención, Susan posteó un nuevo mensaje en el que escribió: "Poderosas, hermosas acciones con cientos de mujeres diciendo que demandamos la reunificación de las familias separadas por la inmoral politica ICE. Así es como luce la democracia" aseveró.

Powerful, beautiful action with hundreds of women saying we demand the reunification of families separated by immoral ICE policy. This is what Democracy looks like. #WomenDisobey https://t.co/NDHDISPTPD pic.twitter.com/szBOJ43D6y

— Susan Sarandon (@SusanSarandon) June 28, 2018