Amor de leejooosss....

Hay muchos refranes en relación con este tema, pero todos, por lo general, son negativos. ¿Quién no ha escuchado “Amor de lejos, felices los cuatro” , “Amor de lejos… amor de…”? ¡Qué lástima que pensemos así, porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Me pregunto que opinarán muchos ahora, luego de que la vida de los puertorriqueños cambiara tras el paso de María. ¡Cuántas familias, matrimonios y noviazgos tuvieron que separarse para poder seguir hacia adelante!

¿Por qué poner en tela de juicio el comportamiento de todos? Todos no somos iguales. Existen seres humanos comprometidos, leales, respetuosos, que desean hacer las cosas bien por su bienestar y el de sus amados. Conozco a tantas parejas que tuvieron que separarse por bastante tiempo porque no tenían otras opciones. Entonces ¿se supone que pensemos y creamos que todos traicionaron a sus parejas?

Recientemente, una amiga me comentaba que ella jamás podría tener una relación a distancia, que no podría bregar con un marido que viajara constantemente por su trabajo o que ella viviera aquí por un tiempo y el allá, etc., y mientras ella hablaba, yo analizaba la situación y me preguntaba dónde estaba la diferencia de una pareja que se ausente físicamente por razones profesionales o personales y una que llegue a dormir a tu casa todos los días. ¿Acaso eso garantiza fidelidad, amor y compromiso? Porque conozco a muchos que se reportan diariamente y tienen doble moral y doble vida.

En fin, usted viva su amor y su vida como su corazón y su madurez le dicten. En esta vida, no todo lo que se ve realmente es lo que creemos. Y si pensamos que teniendo a la persona cerca evitamos situaciones, pues estamos muy equivocados, porque el que la va a hacer la hace sin importar qué. Así que mejor vamos a ocuparnos en dar calidad de tiempo, valorar cada segundo, respetar el espacio de los que amamos, a no hacer mucho caso a los comentarios de los demás, porque, nadie mejor que usted para reconocer cuando algo anda mal o valorar cuando algo anda bien.

Simplemente, vive y deja vivir. #SéFeliz #ypacuandolovoyadejar #alegriaybombaeehh

Te recordamos: