El príncipe William demuestra su amor por Kate recreando una foto de ella hace 25 años

El príncipe William aprovechó su gira por Jordania como representante de la Corona Inglesa, donde tuvo oportunidad de visitar a los jóvenes refugiados provenientes de Siria, asímismo, estuvo conociendo una nueva base para la Fuerza de Reacción Rápida que cuenta con el apoyo militar británico.

La gira llena de compromisos oficiales, ha permitido al heredero al trono conocer varias regiones de Jordania junto al príncipe Hussein, hijo de la Reina Rania y su esposo el Rey Abdalá II, quien ha sido el guía de William durante el largo recorrido.

Ambos príncipes fueron reseñados por la prensa internacional mientras disfrutaban del partido entre Inglaterra y Panamá en el Palacio Beit Al Urdun con motivo del mundial de fútbol Rusia 2018.

Uno de los momentos más icónicos de la visita de William, fue su paso por Gerasa, una conocida zona arqueológica del país, donde se tomó un momento para rendir un homenaje muy significativo a su esposa Kate Middleton.

En este lugar William se tomó una fotografía que recreaba la escena donde su esposa se había fotografiado hace 25 años junto a su hermana Pippa y sus padres.

The Duke of Cambridge visits Jerash, the same site that The Duchess of Cambridge visited, aged 4, with her sister and father when the family lived in Jordan. pic.twitter.com/PMoFrr4Snt

