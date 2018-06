Padre de Meghan Markle acusa que está siendo tratado con desprecio por la familia real

"Si puede reunirse con Trump puede reunirse conmigo" fueron las palabras de Thomas Markle para referirse a la próxima reunión que tendrá la reina Isabel II con el mandatario norteamericano y para dejar en claro que estaría siendo ignorado por la realeza.

El padre de Meghan Markle, de 73 años, asegura que no ha hablado con su hija ni con nadie en el Palacio de Kensington desde la polémica entrevista con 'Good Morning Britain', explica que lo han tomado como represalia por sus declaraciones.

El septuagenario se ha mostrado insatisfecho ya que se anunció que en los próximos días la Reina sostendrá un encuentro con el Presidente de los Estados Unidos, mientras el aún no ha tenido oportunidad de conocer a la monarca.

"Si la Reina está dispuesta a reunirse con el arrogante e insensible presidente, no tiene excusa para no recibirme, no estoy ni cerca de ser tan malo" dijo a TMZ.

La nueva duquesa de Sussex al parecer ha estado muy ocupada como para poder comunicarse con su padre, en los últimos días ha estado atendiendo compromisos reales.

Mientras su padre, Thomas Markle está decepccionado por no recibir siquiera una felicitación en el Día del Padre, de hecho no han discutido una fecha para reunirse.

Una fuente dijo al diario londinense The Sun que Thomas Markle está sorprendido por no recibir comunicación alguna del Palacio y espera que su entrevista no hayan afectado las relaciones.

Markle sigue esperando desesperadamente por un encuentro con su hija, su esposo y su nueva familia de la realeza.

