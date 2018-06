El crudo relato de Carola de Moras tras ser víctima de violencia: "No es tan fácil empoderarse, no es tan fácil salir"

Este martes, el panel de "La mañana" de CHV habló sobre la batalla del actor Daniel Alcaíno por el proyecto "Ley Gabriela", que nació a raíz del brutal asesinato de su prima de 17 años y su madre, a manos de su ex pareja, Fabián Cáceres, el pasado 11 de junio.

Fue en este contexto, que los miembros del matinal iniciaron una conversación en la que abordaron distintos casos de violencia, siendo Carola de Moras quien más llamó la atención por el crudo testimonio con el que reveló haber sido víctima de violencia por parte de una de sus ex parejas.

En medio de su relato, contó que su pareja controlaba muchos aspectos de su vida, desde su imagen corporal hasta la forma en que se vestía. "Mi ex pareja decidía todo por mí", dijo.

"Yo tengo súper claro que fui víctima de violencia psicológica", agregó a modo de reflexión.

Sin embargo, en medio de su análisis señaló que "yo creo que ni él se daba cuenta (de la violencia que ejercía)".

Una vez que logró salir de la tormentosa relación, Carola de Moras confesó que estuvo en terapia con psicólogos y expertos, quienes la ayudaron durante todo el proceso.

Sobre esta materia, aclaró que "acá la enfermedad no es de nosotras que aceptamos esto, es de ambos", y agregó que "hay muchos hombres que someten a las mujeres sin querer hacerlo. No se dan cuenta. No hay una estrategia de hacerlo".

En este contexto, habló sobre la dependencia que surge en este tipo de relaciones. "Me pasó muchas veces que yo había terminado la relación y decía 'ya, mejor vuelvo"", contó.

"Pero llega un momento en el que uno dice 'voy a cagar mi vida, voy a terminar viviendo debajo del puente…' Pero estoy dispuesta", dijo.

"Tú piensas que estás mejor en la relación adentro", comentó, explicando que "cuando uno se somete a amenazas, uno como que de repente piensa que es Dios y que todas las personas van a pensar que soy una mala mujer".

"Ahora miro para atrás y digo 'que tonta', pero en ese momento uno no sabe si la van a cumplir o no (la amenaza)", señaló.

En ese sentido, agregó que "tienes una dependencia sadomasoquista". "De repente tú prefieres el ojo morado, al daño psicológico que te van haciendo, porque al final tú no te das cuenta del daño que te va quedando por dentro", indicó.

Sobre las dificultades que enfrentó al querer salir de su relación, señaló que "no es un 'ahora sí me voy'. Un día lo haces pero sigues agarrada".

"Me costó mucho perdonarme esto, lo trabajé con psicólogos, con expertos, y después pensaba 'soy una persona inteligente"", dijo. "Me sentía tonta de haber aceptado esto y no haberlo parado a él", añadió.

"Todos los días te lo cuestionas, todos los días te tratas de empoderar y no puedes, te frustras porque quieres enfrentarte a él y no puedes", comentó sobre este proceso.

Consultada sobre si su familia y cercanos tenían conocimiento al respecto, señaló que sí. "Mis amigas me decían 'eres súper inteligente', y tú piensas 'es que no me entienden'. "Es una sensación rara porque sabes que tus amigos están, pero no eres capaz de dejarlo", comentó.

Sin ir más allá, reveló que durante un viaje que realizó junto a una de sus amigas, su ex pareja la llamaba todos los días a un mismo horario, para preguntarle si estaba en el hotel, si estaba sola o acompañada.

"Al final tu vida era estar escondida, en la sombra y como de mentiras y con esa adrenalina de saber que en algún momento me van a pillar", dijo

Pero agregó que "no es tan fácil empoderarse, no es tan fácil salir", porque "tus confianzas, tus lealtades y tus emociones están con él".

Y eso, añadió, "nos pasa a todas las mujeres". "Uno vive el cuento de hadas, uno piensa que llegó el príncipe en su caballo y que va a tener una gran relación", dijo.

