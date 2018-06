¡Drama familiar! La razón por la que Meghan Markle no felicitó a su papá en el Día del Padre

A pesar que el Día del Padre se celebró por igual en Estados Unidos y en el Reino Unido, el pasado domingo 17 de junio, Thomas Markle reveló que su hija, la actriz, modelo y ahora Duquesa de Sussex, no tuvo el gesto de enviarle una tarjeta o si quiera llamarlo durante este día tan importante para él.

Haciendo un poco de historia, Thomas Markle es padre de tres hijos, es un director de iluminación retirado, y tiene 73 años de edad. Después de varios rumores y teorías finalmente no pudo asistir a la boda de su hija, Meghan Markle, la actriz de 36 años que dejó su carrera para casarse cono el Príncipe Harry en lo que se considera uno de los eventos televisivos más visto de los últimos años.

