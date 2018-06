Video: Hombre tocó el seno de una reportera colombiana en el Mundial

La fiesta del fútbol que se está viviendo en el Mundial de Rusia 2018 se vió opacada hace unos días por cuenta de un suceso contra una reportera colombiana, la periodista Julieth González estaba haciendo un directo desde Saransk cuando un aficionado se acercó para darle un beso en la mejilla y tocarle el pecho por sorpresa.

La situación ocurrió el pasado viernes, la reportera siguió su transmisión mientras el hombre salió corriendo entre risas. Después de terminar su trabajo, Julieth González denunció el acoso por las redes sociales, compartió en su cuenta de Instagram el momento de la agresión, donde se ve a cámara lenta el momento en el que el hombre le agarró un pecho y le besó en la cara.

“¡RESPETO! No merecemos este trato. Somos igualmente valiosas y profesionales. Comparto la alegría del fútbol, pero debemos identificar los límites del afecto y del acoso”, escribió Julieth junto a la publicación.



En otra publicación, Julieth dijo que se pasó dos horas en la zona preparando su conexión “y no me pasó absolutamente nada”. Las cosas cambiaron cuando estaba en vivo. “Fue cuando este sujeto se aprovechó de eso, se me tiró encima, me dio un beso y me tocó un seno”.

Se sintió incómoda, pero:

“Tenía que continuar, después intenté ver si el tipo seguía por allí, pero se había ido”.

