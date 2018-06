Tu Equipo, ¿Ha perdido su magia?

De Mujer Emprende

¿Sientes que han perdido la confianza en su capacidad para llevar acabo su trabajo? Tal vez se está trabajando con menos recursos o en proyectos más grandes. ¿Han tenido que asumir más responsabilidades? O el gran detonante, la estructura de tu empresa ha cambiado debido a una reorganización o cambio de liderazgo y con eso, literalmente, se ha perdido el pulso de vida en la empresa.

Cualquiera que sea la razón, si has notado que tu equipo está menos comprometido o menos productivo, debes preocuparte pues un equipo sin sentido de pertenencia será muy pronto un equipo que ya no existe. Se te van a ir. Como líder, posees la habilidad y algunos podrían argumentar, la obligación, para subir la autoestima del grupo. No sólo serán más felices en sus puestos de trabajo y tendrás más probabilidades de retenerlos, pero en situaciones difíciles, el empoderamiento ayudará a facilitar las transiciones, reducir la tensión y aumentar la motivación.

Aquí comparto cinco sugerencias para aumentar la autoestima de tu gente:

1. Abre las líneas de comunicación

Mantener abiertas las líneas de comunicación con todos los empleados, en todo momento. Según El principio de la zanahoria por Adam Gostick y Hester Elton, los mejores artistas son también, a menudo, las personas más inseguras del grupo. Mantén tu puerta abierta, siempre. Hablar con tus empleados sobre su entorno de trabajo, incluso aquellos que no exhiben signos de estrés o falta de confianza. No asumas saber qué empleados se beneficiarán más de esta conversación. Habla con todos.

Se específica con la conversación:

La empresa: ¿Comparte que es importante para la empresa en este momento? ¿Cuáles son los objetivos de negocio?

Su rol y contribución: ¿Cómo hace la diferencia? ¿Cómo se alinean sus esfuerzos con los objetivos del negocio?

Su motivación: ¿Qué hay para él/ella cuando llenan las expectativas de desempeño y/o hacen la diferencia?

2. Establecer expectativas claras

Hay que asegurar que el equipo entienda lo que esperas de ellos. Vincula estas expectativas a los beneficios que genera para la empresa, así como a el empleado personalmente. Una mejor práctica es escribir las expectativas y revisar periódicamente para medir el progreso y el curso correcto cuando sea necesario. La confianza en el lugar de trabajo implica confiar y creer en sus líderes. O sea, en ti. A su vez, asegúrate de entender lo que ellos esperan de ti.

3. Reconoce generosamente

Es importante notar y más importante, reconocer cuando nuestros empleados cumplen con sus metas personales o logran pasos para cumplir con los objetivos. De acuerdo con un reciente estudio, alrededor de 65% de los empleados estadounidenses no recibieron el año pasado ni un elogio ni un reconocimiento por sus logros. El reconocimiento no tiene que ser costoso o tomar mucho tiempo – a veces un simple "gracias por lo que haces" frente a sus compañeros rinde fruto. Es importante que seas específica sobre el comportamiento o el resultado que estás reconociendo y conectarlo nuevamente a las metas de la compañía. También es importante dar reconocimiento de manera uniforme y consistente. Los grandes líderes encuentran algo para reconocer en cada integrante del equipo basado en su funcionamiento diario del trabajo y contribuciones a los objetivos de negocio.

4. Fomenta el compartir de ideas

Anima a los empleados a compartir sus ideas y a crear foros donde estas ideas puedan ser fácilmente intercambiadas. Debes estar plenamente presente en el momento durante estas sesiones dando a tu equipo y sus ideas toda tu atención. Adopta la filosofía, "no hay mala idea a la hora de compartir ideas." Escucha atentamente y aprovecha la oportunidad para crear rapport con todo el equipo. Tener una voz y ser escuchado es importante para impulsar la confianza.

5. Reduce el ruido negativo

Recomiendo cambiar la vocecita en tu cabeza que dice: "no puedes hacer eso" o "eso no se hace aquí" en pensamientos más positivos, pues eventualmente ayuda a tu cerebro a cambiar la interpretación de la situación y apoyas mejor a tu equipo. A medida que se vuelve más optimista tu mente, construye confianza en ti como líder y te da confianza a ti misma acerca de tus habilidades para manejar el trabajo y el grupo. De manera similar, reemplazar la conversación negativa con optimismo ayudará a tus empleados a crear más confianza en sus habilidades para hacer su trabajo mejor y le dará motivación para trabajar hacia los objetivos del equipo y de la compañía. Y esto a fin de cuentas da resultados en activos y ganancias para todos.

6. Contribuir con causas solidarias

Contribuir con causas solidarias y de mejoras a la comunidad es otra vía que las empresas tienen a su disposición para mejorar el trabajo en equipo. Muchas veces cuando sacamos a nuestra gente fuera de la oficina a trabajar a beneficio de otro, se estrechan lazos, se crea empatía y tenemos la oportunidad de conocer a nuestros compañeros en su faceta personal. Se descubre un interés común, nos identificamos con causas similares y nos convertimos en humanos, en vez de ser meramente colegas. Cuando se contribuye a ayudar a que otras personas puedan vivir mejor, o se ayuda al medio ambiente o cualquiera que sea la causa que se escoja, se genera una sensación de “trabajo bien hecho en equipo” que se traduce a mejores relaciones entre sí y eso crea cultura en la empresa, por ende, confianza, y es así que se impacta positivamente el negocio.

Tomando estos sencillos pasos ayudarás a aumentar la confianza de tu grupo en su capacidad para hacer bien su trabajo y sentirse seguros de su valor para el negocio. Al construir su confianza, lograrás una diferencia en el compromiso de ellos en su trabajo y establecerán resultados más positivos para la compañía. El sentir que todos apoyan la misma visión provee el mejor vehículo para un equipo que trabaja unido.

Y recuerda,

“Ir juntos es comenzar,

mantenerse juntos es progresar,

trabajar juntos es triunfar.”

