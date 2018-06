Kim Kardashian es acusada nuevamente por apropiación cultural

Así como muchas personas que la siguen la aman, algunas otras la odian, esa es la vida de Kim Kardashian quién gano su popularidad por un video sexual, y luego ella y toda su familia alcanzaron el estrellato gracias a un reality show producido por E! Entertainment Television. Desde los inicios de su carrera, la empresaria ha recibido grandes criticas porque algunos de sus seguidores, se señalan de querer apropiarse de culturas que no le pertenecen.

El pasado sábado se grabaron los MTV Movie & TV Awards, y Kardashian estrenó una larga cabellera con trenzas Fulani, y ahora, la gente la esta acusando y criticando, nuevamente. El controversial look fue compartido por la esposa de Kanye West en su cuenta de Twitter, cuando publicó un video con este peinado. La publicación no fue acompañada de ninguna leyenda, sin embargo la gente no dudo en empezar a compartir su desacuerdo.

Muchos de sus seguidores se sintieron atacados y ofendidos con este look, y empezaron a señalarla de querer apropiarse, una vez más, de la cultura negra. Otros radicales se quejaban de que Kim quisiera ser siempre el centro de atención, mientras que algunos otros la tildaron de hipócrita al utilizar trenzas, mientras que su hija North, llevaba su cabello rizado natural el día de su cumpleaños. No hay de que preocuparse, los verdaderos fanáticos de Kim salieron en su defensa y aseguraron que ella busca mostrarle a sus hijos lo bueno de ser mitad negros.

Kim Kardashian in these braids is exhausting. The most annoying part is that at this point she knows what she’s doing, she knows what cultural appropriation is and that it upsets people yet she still chooses to do it because she knows it doesn’t upset the right ppl or cost her $$ — BBQ Sauce (@bigbrownqueer) June 17, 2018

Según algunos seguidores, también radicales, la idea de que la estrella de reality luciera de esa manera era mostrar que no siempre deben ajustarse a los estándares de belleza blanca. En enero de este año la empresaria lució un look similar, y lo atribuyó a una actriz blanca, en lugar de darle el crédito a las raíces africanas. En el 2017, fue acusada de oscurecer su rostro en edición cuando utilizó "blackface" para promocionar su linea de cosméticos KKW.

Instead of addressing that (as the mother of (THREE BLACK CHILDREN) you make braids “trendy” and rebrand them as your own. It’s come to a point where I’m honestly losing respect for you and it’s said. You honestly won’t be where you are to today if it weren’t for black people. — N A O M I (@hfwavey) June 17, 2018

El caso más notable de apropiación cultural por parte de Kim Kardashian, ha sido su portada para la revista Paper. La fotografía fue inspirada en una imagen tomada para un libro de 1982, llamado Jungle Fever. Este peinado es solo el ultimo evento de una larga lista de acciones, que sin duda, despiertan el mal humor de muchos seguidores, y que aparentemente ella no dejará de hacer.

Hasta ahora, nadie ha respondido a las acusaciones de "Apropiación Cultural" a la que se ha venido acusando a la esposa del rapero Kanye West.

Te recomendamos en video: