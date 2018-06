Joaquín Méndez protagoniza incómodo momento tras pregunta sobre el padre de Millaray Viera

El matinal 'Mucho Gusto' de Mega, tiene desde hace ya varios meses una sección llamada "Confesiones Matinales", en donde sus panelistas hablan sobre sus experiencias en diversos temas.

Y fue en este mismo espacio, en el que el modelo Joaquín Méndez vivió un incómodo momento al preguntarle a Millaray Viera sobre su padre, el cantante Gervasio, quien falleció en el año 1990 cuando la actriz sólo tenía tres años de edad.

El tema de la jornada era el primer amor, y fue en ese contexto que Millaray Viera reveló una historia inédita que involucraba al tenista chileno Fernando González, con quien tuvo un romance en su adolescencia.

Fue en ese momento cuando Joaquín Méndez le preguntó a la actriz "¿qué decía tu padre?", siendo corregido inmediatamente por Patricia Maldonado, quien le explicó que su padre falleció casi treinta años atrás.

Al darse cuenta del error, el ex "Doble Tentación" rápidamente abrazó a su compañera y le pidió perdón.

Sin embargo, Viera no se vio afectada por el comentario y señaló que "no hay nada más incómodo que ver a una persona ponerse incómoda por algo como esto, y yo no estoy incómoda".

