Estas son las telenovelas que están conquistando el mundo

Las telenovelas han cautivado no solo a la audiencia latina sino que han traspasado fronteras e idiomas y han conquistado a aquellos países en los que aunque no se habla español, no se pierden ni un capítulo de su telenovela preferida.

Los analistas de All Home Connections realizaron un estudio para determinar cuáles son las novelas más vistas en el mundo.

Para lograrlo, analizaron las 136 telenovelas más populares y premiadas de todos los tiempos y utilizaron Google Trends para descubrir el interés de búsqueda de cientos de millones de televidentes.

Aquí te mostramos cuáles son las telenovelas más vistas

El rostro de Analía

Esta telenovela del 2008 de la cadena Telemundo fue la favorita en diez países, curiosamente la mayoría de ellos del medio oriente. Aunque no se puede decir a ciencia cierta qué es lo que cautiva a las audiencias de esta historia, es una telenovela cargada de temas polémicos y hasta fantasiosos como la infidelidad, la mafia y la perfecta clonación de rostros hermosos.

Rubí

Esta telenovela mexicana que cuenta la historia de una mujer hermosa, ambiciosa y capaz de todo por salir de la pobreza resultó la favorita en siete países.

Prisionera

En esta telenovela del 2004, ambientada en la ciudad de Miami es una de las más vendidas de la cadena Telemundo. Los temas principales de la historia son el amor, la injusticia y el reencuentro, y fue la más popular también en siete países.

Rosa Salvaje

Aunque esta telenovela salió por primera vez al aire hace ya 20 años, la historia de la muchacha pobre que se enamora del rico y apuesto protagonista dominado por su familia sigue gozando de fama internacional. Esta fue la más popular en seis países.

María Mercedes

Nuevamente la historia de una protagonista pobre que, por azares del destino se enamora de un joven rico y apuesto y que debe luchar contra viento y marea por salvar su amor, se posiciona entre los primeros 5 lugares, resultando como favorita en cinco países.

Países donde más ven telenovelas

Los países cuna de las telenovelas como México, Colombia, Venezuela y Estados Unidos, entre muchos otros, son los más fieles televidentes.

Para la mayoría de los televidentes del continente americano, la telenovela es un aspecto íntimamente ligado a la cultura. Comenzando por el idioma, los lugares y las situaciones cotidianas que se presentan en estas historias, estos televidentes pueden sentirse identificados.

Sin embargo, en el estudio se descubrió que en países tan remotos como Israel y Eslovaquia también se interesan por las telenovelas y tienen su predilecta.

