El viento le juega una mala pasada a vestido de Meghan Markle y Harry se molesta

Sucedió el sábado 16 cuando los ahora Duques de Sussex, Meghan Markle y el Príncipe Harry, asistieron a la boda de la primera de él. Se trataba de la hija de la hermana mayor de Lady Di, Celia, que se casaba por la iglesia e invitó a ambos para la ceremonia y recepción. La pareja llegó muy temprano para no perderse ningún detalle y allí fue cuando los paparazzis captaron el momento incomodo.

Meghan optó por un vestido de Oscar de la Renta, bastante holgado si lo comparamos con los diseños que ella ha usado recientemente, el vestido con una textura florar en tono azul era muy sencillo pero debido a su estilo fresco, fue el viento el que le jugó una mala pasada y la pierna de Meghan se mostró totalmente descubierta, cosa que de inmediato el Príncipe William logró captar al instante.

Meghan por el incidente decidió reírse sin temor a que se tomara su gesto como burla pero de inmediato Harry hizo un gesto en su rostro de desagrado, tomando las risas de Meghan como una falta de respeto tal vez y luciendo casi que enfadado por su reacción que para él dejó mucho que desear.

