Camila Recabarren envía fuerte mensaje en el Día del Padre

Este domingo se celebró el Día del Padre, y fueron muchas las personas que aprovecharon la instancia para reunirse junto a su progenitor.

Sin embargo, también hubo quienes prefirieron mantenerse al margen de los festejos o bien, celebrar su propia versión del día junto a sus madres, abuelos u otros.

Una de estas personas, fue la ex Miss Chile Camila Recabarren, quien aprovechó su cuenta de Instagram para enviar un potente mensaje en el Día del Padre.

Te puede interesar:

"No me gusta mencionar tan seguido esto de que soy madre y padre a la vez, y sé que mucha gente no está de acuerdo con ello e incluso se ríen de ello. Pero creo que hoy es una buena instancia de darles un gran saludo y abrazo a todas esas mamás que están solitas sacando adelante a sus hij@s", escribió junto a una imagen en la que aparece sonriendo junto a su hija.

"Se lo difícil que es pero que con esfuerzo y valentía siempre saldrán adelante. No se rindan jamás. Ellos y ellas nos necesitan…", dijo.

Pero no fue el único llamado que hizo, ya que también aprovechó de sugerir que "se debería llamar un sólo 'Gran Día de la Familia' (tanto en el día de la madre como del padre) por la diversidad familiar que cada niño o niña tiene", escribió.

"Para que ese niñ@ no se sienta aislad@ o incomod@ en estas celebraciones. Puesto que en Chile y el mundo existen diversas realidades abuel@s, tí@s, herman@s o personas que no tienen lazo sanguíneo que se dedican a criar día a día a sus hijos con cariño, amor, educación y respeto", explicó.

"Hoy quiero saludar también SÓLO aquellos Padres que cumplen con su rol como se debe, al mismo nivel que una madre, y no como el ayudante, no el que es sólo el proveedor, no como el papá de fin de semana para la foto. Porque tener hijos no te convierte en padre, criarlos Si!!!", dijo.

La publicación fue muy bien recibida por sus seguidores, quienes llenaron la fotografía con mensajes de apoyo.

Te recomendamos: