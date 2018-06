Descubre qué te deparan los astros este sábado 16 de junio

Trata de no asumir responsabilidades que no te corresponden, es un día muy intenso en el que podrás hacer tus sueños realidad, no dejes que nada te detenga.

Tauro

Estarás muy sensible, tienes que aprender a equilibrar tus emociones y a sacar adelante tus proyectos, disfruta de las cosas que la vida tiene para ti.

Géminis

Es momento de creer en ti, tendrás una actitud positiva para atraer suerte a lo que vivirás en los próximos meses.

La suerte será tu aliada, estarás sensible e intuitiva, hazle caso a lo que sientes,, puede haber sucesos que cambien tu vida.

Leo

Cumplirás tus sueños anhelados, es hora de atreverte más y hacer cosas por iniciativa propia. Tu poder de seducción aumentará.

Virgo

Últimamente tienes muchas inquietudes y no sabes hacia dónde vas, es momento de pasear, liberarte y dejar de lado el estrés.

Confía en tu intuición cuando se trate de tomar decisiones nuevas, las corazonadas nunca falla, si algo no te suena, no te aferres.

Escorpión

Este fin de semana encontrarás algunas interrogantes y te harás cuestionamientos que te hará vivir algo con mucha emoción.

Sagitario

Te espera un fin de semana muy apasionante, en que vivirás todo al máximo. Tus emociones estarán a flor de piel.

Capricornio

No dejes para otro día la toma de una decisión importante, despertarás el deseo y la admiración de alguien a quien quieres mucho.

Acuario

El amor juega un papel muy importante en tu vida en estos días, es momento de aclarar lo que sientes y evaluar si vale la pena o no seguir por el mismo camino.

Piscis

Es un buen periodo para hacer cosas de manera valiente, para afrontar lo que la vida te pone y lanzarte por tus sueños.

