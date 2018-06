¿La favorita de la Reina? Meghan Markle se divierte a carcajadas con la Reina Isabel II

Meghan Markle asistió como acompañante de la Reina Isabel II en su primer evento protocolar como Duquesa de Sussex sola, fue la mañana de este jueves 14 de junio cuando ambas llegaron a la localidad de Chester para asistir a la reapertura de la Mersey Gateway Bridge, evento al que asistieron escoltadas por diferentes cuerpos de seguridad arribando por tren.

Ambas lucieron realmente felices y a gusto acompañándose, risas y gestos genuinos de alegría fueron captados a todo momento. Meghan por su parte asistió a la Reina para que todo estuviera en su lugar, guiándola en cada paso y haciendo con verdadero interés en que todo saliera impecable. Se trata de un nuevo rol que Meghan deberá cumplir ahora como miembro de la familia real.

Meghan Lució grandiosa con un vestido Givenchy que la hacía destacar de entre los presentes, mientras que la Reina Isabel II, lució un vestido de la extensa gama de colores que se ha caracterizo por incluir en su guardaropa, en esta oportunidad un verde manzana imponente y fresco que también la hacían muy llamativa en todas y cada una de las etapas de su visita. El público estaba eufórico por ver a la reina con la duquesa.

