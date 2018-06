Abuela que transportaba a sus nietos en jaula para perros deberá enfrentar a la justicia

En la localidad de Memphis, en Tennessee, Estados Unidos, una mujer identificada como Leimome Cheeks, fue arrestada cuando un grupo de personas se percató de la manera en la que transportaba en su vehículo a dos niños, que resultaron ser sus nietos. Varias personas grabaron el momento en el que la mujer bajó del carro que manejaba y se alejó por un periodo de 35 minutos, para luego regresar y sacar a los niños de una jaula portátil para mascotas, que evidentemente estaban expuestos a altas temperaturas.

Memphis Tennessee Police Reported That Leimome Cheeks, 62 Was Charged With Two Counts of Child Endangerment.

Cheeks Says There Was No Room Inside Her Vehicle, So She Made The Children Ages 7 & 8 to Get Inside the Dog Kennels at 98 Degrees in Back.

