Nacen dos jaguares en Argentina después de 50 años de haber desaparecido la especie en ese país

Eusebio, macho adulto y fornido, parece haberse adueñado del corazón de Baritú. El último muestreo que realizamos en esa zona junto a la Administración de Parques Nacionales así lo indica: fue el ejemplar que más veces registramos y en mayor cantidad de estaciones. Sin embargo, otros machos de gran porte como Sixto y Fulvio continúan en la zona y han sido registrados en el mismo sitio con días de diferencia. Si bien los yaguaretés machos no se toleran entre sí, hemos comprobado que en el Parque Nacional Baritú comparten al menos porciones de territorio. … Eusebio, an adult and husky male, seems to have taken over the heart of Baritú. The last sampling that we carried out in this area together with the National Parks Administration indicates it: it was the most recorded individual and in the largest number of stations. However, other large males such as Sixto and Fulvio continue in the area and have been registered in the same place a few days aprt. Although male jaguars do not tolerate each other, we have verified that in Baritú National Park they share at least portions of territory. … #yaguarete #jaguar #eusebio #baritu #parquenacional #nationalpark #pantheraonca #otorongo #uturunku #argentina #yungas #selvas #rainforest #redyaguarete #monitoreo #monitoring #salta @isabelmacedophoto #vidasilvestre #wildlife #argentina

