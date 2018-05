Top de productos imperdibles durante el Hot Sale 2018

Hot Sale 2018 ya está aquí y con él cientos de promociones que puedes encontrar en distintas tiendas on-line del país.

Son muchas las distintas ofertas que estos días ofrecen a los consumidores, y una de las tiendas líder en Internet es Linio, quien como cada año se suma al evento organizado por la AMVO para consentir a sus clientes con tentadoras promociones.

Esta es la Wish List ideal para toda mujer durante esta edición del Hot Sale:

Descanso = Belleza

Para lucir espectacular todos los días es necesario descansar de 7 a 8 horas y es por eso que recomendamos una buena almohada para poder dormir adecuadamente, es por eso que en Linio tendremos la Almohada Sognare Original a $699 aunque también hay paquetes de 4 paquetes por si quieres comprar para toda tu familia.

Bienestar

Adicional todas las mujeres batallamos todas las mañanas para lucir radiantes un tip que recomendamos son los parches de colágeno para los ojos para verte radiante en Linio los tienen desde $165 pesos.

Cabello radiante

Además para lograr un look grandioso todos los días lo primero que debemos arreglar es el cabello si tienes poco tiempo, recomendamos el Cepillo Alaciador Eléctrico que lo podrás encontrar a solo $198 o recomendamos usar una secadora Profesional de Cerámica a $539.

Maquillaje

Puedes conseguir un Kit Maquillaje Mac Fix Fluid + Polvo Studio Fix + Corrector MAC a $599 que te salvará inmediatamente o si eres más profesional o tienes un evento recomendamos las Sombras 180 Colores Mac Profesional que incluyen un Labial Gratis.

Fragancias

Para finalizar la rutina de belleza no puede faltar el toque del aroma por lo que recomendamos el Paquete 2×1 Guess Marciano 100 Ml Edp + Guess Dama 75 Ml Edp De Guess a $809 para que puedas tener variedad o si eres más clásica puedes usar el CH By Carolina Herrera Eau De Toilette 100 Ml desde $1,394.

Outfit

La ropa y el calzado no se quedan atrás durante el Hot Sale 2018, en la categoría de fashion podrás encontrar varias promociones para que encuentres el outfit perfecto o encuentres lo que siempre estabas buscando, si te gusta apoyar el diseño mexicano Linio tendrá la marca Loly In The Sky desde $536.

Así que si buscas ahorrar sin salir de tu casa, entra a https://www.linio.com.mx/cm/hot-sale para poder encontrar las mejores promociones o descarga laapp aquí. Realiza tus compras fácil, cómodas y seguras.

