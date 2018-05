¿Picazón y ardor? Ten cuidado puede ser una candidiasis genital

¿Dolor, ardor, enrojecimiento de tus partes íntimas? Si presentas estos síntomas mantente alerta porque podrías sufrir de candidiasis genital, una infección bastante común entre las mujeres que causa bastante molestia, malestar e incomodidad, pero que si no se trata con tiempo puede convertirse en un 'verdadero dolor de cabeza'.

La doctora Eylineth Vílchez, en su cuenta en Instagram @dra.eylineth, explica que “la candidiasis genital es una infección en la vagina y los tejidos de la apertura de la vagina (vulva), causada por un hongo denominado cándida”.

Agrega que la candidiasis “puede causar inflamación, comezón intensa y una secreción espesa y blanca de la vagina. Normalmente una única dosis de un antimicótico oral o la aplicación de una crema antimicótica durante uno a tres días curan las infecciones leves, pero si la infección es grave se requieren un tratamiento a largo plazo”.

Te ofrecemos algunos consejos para prevenir la candidiasis genital:

– Mantener la zona de los genitales limpia y seca utilizando para su limpieza, únicamente agua y no jabones.

– No tomar duchas vaginales ya que eliminan bacterias necesarias para la protección de la vagina.

– No utilizar ropa ajustada.

– Evitar el uso de aerosoles, fragancias o polvos de higiene femenina en el área genital.

– Utilizar ropa interior que esté hecha de algodón. El uso de otros materiales puede incrementar la sudoración por no ser absorbentes.

– Minimizar el uso de tampones.

– En el caso de las mujeres embarazadas se recomienda además tomar yogures bio-activos para favorecer la acidez de la flora vaginal.