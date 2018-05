Fedra Vergara rompe el silencio: "Me da pena Herval Abreu"

Nunca he usado este medio para referirme a algo realmente personal. Pero a raíz de mi participación en el reportaje publicado por la @revista_sabado de El Mercurio, se me hace necesario decir lo siguiente: -Primero quisiera dar las gracias al equipo de la revista, por exponer esta situación de manera seria y profesional. -Como segundo punto, deseo expresar mi profunda gratitud a todas las mujeres y hombres que se han dado un minuto de su tiempo para apoyar a las mujeres que declaramos. Es difícil tomar la decisión de hablar en una sociedad con un machismo arraigado hasta los huesos; en donde enfrentarse a posiciones, cúpulas o cargos de poder siempre tiene un doble filo; en donde si no vives y enfrentas el mundo como un ser desvalido, no eres víctima; en donde si tu dolor o tu carga emocional no es lo suficientemente visible, es mentira. Si no hablé antes, fue por miedo y confusión, pero por sobre todo porque yo también normalicé situaciones que no correspondían. No tuve la claridad suficiente para ver en ese momento lo que me estaba pasando. Y hoy quiero decir fuerte y claro que ES VÁLIDO, es válido tomarse el tiempo que se necesite, y que nadie tiene derecho a juzgar a otro por el momento en que se atreve o se hace consciente, de que está o estuvo inmersa o inmerso en una situación de abuso de cualquier tipo. Creo firmemente que esto no se trata de las actrices, del medio, ni mucho menos de mí. Se trata de miles de mujeres anónimas, que día a día luchan por un espacio para alzar la voz, y que son vapuleadas y desmentidas por la sociedad, por sus pequeños o grandes círculos. -Cada persona tiene el derecho a pensar y sentir lo que le parezca, cuestionar los motivos o las acciones, pero NO HAY NINGUNA RAZÓN PARA QUE UN HOMBRE ABUSE, ACOSE O AGREDA A UNA MUJER. Espero que compartir lo que he vivido permita remover consciencias, y contribuya a instalar en el debate público el tema del abuso en todas sus formas, para que cada ser humano que esté atravesando por una situación similar se atreva a decir NO, sin miedos ni culpas, y con la certeza de que están haciendo lo correcto. #noesno

A post shared by Fedra (@fedravergara_) on Apr 29, 2018 at 1:38pm PDT