El difícil momento que vive Claudia Conserva

Malas noticias 😔 Me atropellaron ayer 🚘 @clonserva pensó que había aprendido a no perseguir autos … y me soltó un segundo para oler unas 🌸 escuché el ruido de un motor y un demonio se apoderó de mi mente y corrí … no recuerdo más 🙄 Pase la noche internado en la clínica y hoy me trajeron de regreso a casa, @pollolibre66 dice que me recuperaré más rápido con amor de familia. La saque barata, una pierna mala y machucones varios. Reposo absoluto hasta el martes analgésicos y antiinflamatorios. #accidente #amordefamilia #recuperacion #milagro

A post shared by Aslan Conserva (@aslanconserva) on May 19, 2018 at 9:45am PDT