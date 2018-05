¡Mágico! Así lucieron Meghan Markle y el príncipe Harry en el altar

La mañana del sábado 19 de mayo se celebró la tan esperada boda entre la actriz de televisión y modelo Meghan Markle con el menor de los hijos del príncipe Carlos, el príncipe Harry.

El gran día llegó y así los vimos unirse en matrimonio, en uno de los enlaces más esperados de este 2018.

Prince Charles and Meghan Markle walk down the aisle at the #RoyalWedding https://t.co/dvFwR77mrL pic.twitter.com/wwoU6byEvV — Fox News (@FoxNews) May 19, 2018

El principe Harry llegó primero acompañado de su hermano, ataviado con el uniforme militar, ambos entraron a la capilla y se sentaron juntos para esperar que Meghan llegara. Ella hizo su entrada a la iglesia de la mano del padre de Harry y William, el príncipe Carlos fue el encargado de llevar de la mano a la nueva integrante de la familia real.

La boda real es sin duda el evento del 2018, millones de personas en más de cien países sintonizan la transmisión que permite conocer a detalles cada uno de los pasos de la unión entre ambos. La pareja ha sido un suceso mediático y en los últimos meses verlos finalmente en el altar era lo más deseado por todos. Ambos lucen felices y radiantes dándole la bienvenida a una nueva y grandiosa etapa de sus vidas.

Meghan lucía como toda una princesa caminando por el pasillo de la Iglesia con su cortejo:

Watch Meghan Markle walk down the aisle at the #RoyalWedding pic.twitter.com/RP9IDly7Q2 — Hollywood Reporter (@THR) May 19, 2018