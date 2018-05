Dos ex novias de Harry llegaron a su Boda Real con Meghan Markle

La mañana del sábado 19 de mayo se celebra la tan esperada boda entre la actriz de televisión y modelo Meghan Markle con el menor de los hijos del Principe Carlos con la eterna Princesa de Corazones, Lady Di, el principe Harry. Ambos después de hacer pública su relación y posterior compromiso se han vuelto los personajes más importantes de los tabloides de entretenimiento y sin duda la boda es el evento más esperado del año.

Dos ex novias del novio llegaron al magno evento, Chelsy Davy y Cressida Bonas, ambas sonriendo y luciendo realmente felices de poder acompañar a su ex pareja en un día histórico para él en lo que será la esperada Boda Real en la Capilla de San George en el Castillo de Windsor desde Windsor, Inglaterra.

Chelsy de 32 años, salió con el príncipe Harry de 2004 a 2011, para la boda lució muy bien con un vestido azul marino y un sombrero a juego mientras que la modelo Cressida Bonas, de 29 años, lucía muy chic en un vestido de cuadros rosas de la firma Eponine London, su relación con Harry fue mucho más corta que la de Chelsy.

