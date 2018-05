Así fue recordada la princesa Diana durante la boda de su hijo Harry con Meghan Markle

La boda más esperada del año del príncipe Harry y Meghan Markle se realizó este sábado 19 de mayo, y la madre del príncipe, la princesa Diana fue recordada de muchas maneras en este gran día.

El príncipe Harry recogió varias flores un día antes de la boda de su jardín privado en el Palacio de Kensington para agregarlas al ramo de novia de Meghan Markle, diseñado por la florista Philippa Craddock.

"La pareja específicamente los eligió para ser incluidos en el ramo de la Sra. Markle para honrar la memoria de la difunta princesa en este día especial", se lee en un comunicado del palacio, y agrega que estas flores de primavera fueron las favoritas de la querida madre de Harry.

Pero, este no fue el único tributo a la princesa a quien el pueblo británico aún recuerda con especial cariño, que hizo la pareja Real, pues Lady Jane Fellowes, la hermana mayor de la princesa Diana, se acercó para hacer una lectura.

Lady Jane Fellowes gives a reading from the Song of Solomon #RoyalWedding pic.twitter.com/SQSj692LGT — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

El texto hacía referencia al "Cantar de Salomón" y fue y fue un emotivo homenaje que hizo hincapié en la "fuerza y el poder del amor". Uno de los párrafos que Lady Jane entonó fue: "Levántate, mi amor, mi bella persona, y vete; porque ahora el invierno ha pasado, la lluvia ha terminado y se ha ido. Ponme como un sello en tu corazón, como un sello en tu brazo; porque el amor es tan fuerte como la muerte".

Cuatro años mayor que Lady Di, Jane Fellowes es la viva muestra de la enorme conexión que existía entre Diana y Harry, hecho que el pueblo británico celebra el día de su enlace con la actriz estadounidense. Los tres hermanos de Diana, presentes en el evento, han tenido un contacto directo y muy cercano con Harry desde su infancia, un hecho que ha propiciado este emotivo tributo.

La princesa fue recordada en las redes

La princesa Diana también fue recordada por las miles de personas que estaban siguiendo la boda del príncipe Harry y Meghan por las redes sociales.

"El príncipe Harry tiene la mente del corazón de su madre, una bella y amorosa alma, la princesa Diana", El príncipe Harry cortó estas flores del jardín de la princesa Diana solo para Megan, se que está tan orgullosa de Harry y William", "la princesa Diana estará tan orgullosa", "estoy segura que la princesa Diana está cuidando a su hijo en este día tan especial", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter.

How very proud would his Mum be feeling today, I'm sure Princess Diana was watching over her boy on his special day ❤#Royalwedding #RoyalWedding2018 #PrinceHarry #PrincessDiana pic.twitter.com/wHIMoQuv2Y — LooseLadies Official (@looseladies) May 19, 2018

How very proud would his Mum be feeling today, I'm sure Princess Diana was watching over her boy on his special day ❤#Royalwedding #RoyalWedding2018 #PrinceHarry #PrincessDiana pic.twitter.com/wHIMoQuv2Y — LooseLadies Official (@looseladies) May 19, 2018

Princess Diana will be so proud 😁 pic.twitter.com/kUB8vw4BLP — #THANKYOUARSENE🙌🏽 (@ErnestStiloe) May 19, 2018

HARRY HANDPICKED THESE FLOWERS FROM PRINCESS DIANA’S GARDEN JUST FOR MEGAN !! 😭💛 I KNOW SHES SO PROUD OF BOTH HARRY & WILLIAM #RoyalWedding pic.twitter.com/5Gybn2V874 — ََ (@stephismyqueen) May 19, 2018

Princess Diana would have been so proud today. Not really a fan of The Royals but I loved her❤ #PrincessDiana pic.twitter.com/DvWe5pnYXA — Annette (@AnnetteH0526) May 19, 2018

Te recomendamos en video