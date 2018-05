5 señales de que has conocido a la persona correcta en el tiempo incorrecto

Así que conoces a alguien a quien consideras realmente increíble, alguien con quien te conectas al instante y con quien no puedes dejar de sonreír. Esa persona despierta algo en ti que olvidaste que estaba ahí. Te hace sentir viva y de repente, todas las letras de cada canción de amor comienza a tener sentido.

Hay tantas señales de que ustedes dos estaban destinados a estar juntos, hasta el horóscopo lo dijo.

Sin embargo…

A veces la sincronía también se equivoca y el Universo hace que te topes con esa persona perfecta en el momento equivocado, provocando un extraño dolor en el corazón. Y es que no hay nada más doloroso que estar tan cerca de una persona con la que no puedes tener un futuro. ¿Te ha pasado?

Estas son las señales de que has encontrado a la persona correcta, en el momento incorrecto.

No eres la mejor versión de ti mismo todavía

Quizá te hayas topado con una persona tan romántica como príncipe de cuento. De esas que escriben cartas de amor y llaman por teléfono en vez de mandar un Whatsapp. Te hace suspirar y creer en el amor a más no poder sin embargo, lo arruinas con tu actitud. Esto es que quizá te encuentres en medio de un problema existencial en el que no quieres a nadie cerca y esa persona lo único que hace es darte cuenta de que no estás en tu mejor momento para dar lo mejor.

Tu carrera es prioridad en ese momento

Si el trabajo es tu prioridad número uno, entonces es difícil incorporar citas o romanticismo en tu vida, sin importar cuánto le gustes a alguien. No hay nada de malo en que tu carrera sea la número uno en tu vida. De hecho, es importante que te sientas motivada, apasionada y financieramente independiente antes de entrar en una relación. No solo te hace más deseable, sino que te hará fuerte pues nadie desea depender de su pareja para la estabilidad en la vida. Entonces, antes de conocer al compañero de sus sueños, fortalece tu interior primero. No te arrepentirás.

Cuando tiene un estilo de vida diferente al tuyo

Ante esto hay poco o nada por hacer. Cuando dos personas mantienen un estilo de vida opuesto, la relación, a mediano plazo estará destinada a naufragar antes de llegar a tocar un puerto en común. No querrás involucrarte con una persona que aún sigue pensando en fiestas cuando tú estás enfocada en formar algo más serio o que no presta atención a nada más que a su familia/amigos o con alguien que viaja tanto que apenas le queda tiempo para mandarte aunque sea un emoji al Whatsapp.

Todavía estás superando a tu ex

¿Alguna vez has conocido a una gran persona justo después de una ruptura, pero aún no estás listo para entrar en una nueva relación? Es lo peor, especialmente si todavía tienes un pie en el pasadopues no hay forma de dar paso al presente con un nuevo compañero. ¿Cómo puede enamorarse de alguien nuevo cuando todavía estás revisando las redes sociales de tu ex o preguntándote si te enviará un mensaje de texto?

Dicen que la mejor manera de superar a alguien es encontrar alguien nuevo, pero muchas veces, aunque conozcas a alguien sensacional cuando tu corazón se ha roto recientemente, las posibilidades de tener una relación exitosa inmediatamente son escasas.

Estás por mudarte

No hay nada más doloroso que conocer a alguien justo antes de mudarte a una nueva ciudad, estado o incluso país. Si conoces a alguien justo antes de mudarte porque vas a iniciar estudios en el extranjero o porque te transfirieron del trabajo y no hay ninguna posibilidad de relación, es la definición absoluta del momento equivocado. Si bien es posible que puedas tener una aventura antes de ir (que podría llegar a ser realmente especial), tu relación tiene una fecha de vencimiento, aún cuando puedan verse de vez en cuando. Esto también aplica cuando conoces a una persona súper especial mientras estás de vacaciones en el extranjero o viceversa, donde tarde o temprano, tienen que volver a su hogar lejos del otro.

