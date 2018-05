¡Impresionante! Asesina a su ex pareja y lo transmite por Facebook Live

En algunas ocasiones las relaciones amorosas no terminan de la mejor manera. Discusiones y momentos incómodos es lo que todas nos imaginamos que puede suceder; sin embargo, hay personas que deciden ir más allá, se llenan de rencor y son capaces de cosas espantosas.

Anthony Gelia, un joven de veinte años, originario de Michigan, Estados Unidos, asesinó a su novia y e hijo con una arma de fuego y lo transmitió por Facebook Live, para que todos sus amigos vieran lo 'valiente' que era.

Según el noticiero CBS Detroit, el asesino decidió hacer una visita sorpresa a su ex pareja, Brittany Southwell, de veintiséis años, para buscar una solución a sus diferencias y poder retomar la relación amorosa que solía unirlos en el pasado. Al no conseguir una respuesta positiva por parte de la mujer, decidió quitarle la vida, mientras ella sostenía a su pequeño hijo.

Anthony quería demostrarle al mundo su hombría, y decidió transmitir en Facebook Live el atroz momento. De inmediato, algunos de sus amigos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo e hicieron las denuncias pertinentes para que las autorizadas tomaran cartas en el asunto.

Minutos más tarde, las autoridades habían respondido y se acercaron hasta el lugar de los hechos junto con algunos paramédicos que prestaron primeros auxilios; sin embargo, no pudieron hacer nada para salvar la vida de Brittany y su hijo, quienes murieron en el lugar. Mediante un primer informe policial, se determinó que ambas víctimas murieron por 12 impactos de bala en el pecho y pulmones.

El asesino habría escapado antes de que llegara la policía, pero fue ubicado mediante GPS horas más tarde. Inmediatamente, fue puesto a disposición de las autoridades, acusándolo de allanamiento de vivienda y asesinato premeditado.

Luego del arresto, un juez de Michigan condenó a Anthony Gelia a cadena perpetua, tras comprobarse los delitos de culpabilidad. Luego de estudiar los videos del asesino, se determinó que habría cumplido con todas sus amenazas. Gelia fue trasladado al penal de Kansas para cumplir su condena.

BREAKING: Anthony Gelia sentenced to life in prison for murder of Brittany Southwell, who was killed on Facebook while holding baby. pic.twitter.com/UuxAvYBhpz

— Aaron Dimick (@AaronDimickNews) May 9, 2018