Eugenio Derbez no puede creer que jóvenes cobren por trabajar con él

El comediante, Eugenio Derbez volvió a generar polémica luego de que, en una entrevista con Adela Micha, hablara sobre la situación de los 'millenials' cuando van a pedir trabajo. Y es que de principio, se trató de un fragmento en el que dice que no entiende por qué los jóvenes le piden un salario cuando les ofrece trabajar con él en sus redes sociales.

Textualmente el comediante le dice a Adela Micha: "Llegan los jóvenes y me dicen 'me encantaría trabajar contigo'. Les hablas y les dices 'oye necesito que me manejes mis redes sociales y tú que eres chavo y le sabes, quiero que trabajes conmigo. 'Ah sí, sí. ¿cuánto me vas a pagar?", acto seguido levanta los ojos y Micha le responde: “Es increíble, o sea. ¡Voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray! O sea, aunque no me pagues”.

La entrevista estaba en torno al trabajo de Eugenio Derbez, su ascenso en la industria en Estados Unidos y el éxito de su más reciente película Overboard. En ella, cuenta lo mucho que el disfruta hacer lo que hace, especialmente cuando le toca estar detrás de la cámara produciendo o dirigiendo. Sin embargo, el tema que tocó las fibras más sensibles fue el de "les hablas a los jóvenes y lo primero que buscan es el dinero" pues según él, mucho de lo que ha hecho ha sido sin pensar en cuánto va a costarle o cuanto va a ganar. En resumidas cuentas: por amor al arte.

Trabajar para Derbez debe ser lo mejor de la vida porque lo mejor de la vida es gratis. — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) May 10, 2018

Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar y de inmediato llenaron las redes sociales. Entre ellas, destaca la carta de un Community Manager: “¿No puedes creer qué? ¿No puedes creer que el trabajo digital es muy demandante y muy pocas veces es bien retribuido? ¿No puedes creer que ‘los chavos de hoy’ necesitamos pagar renta? ¿Comprar la despensa? ¿Sobrevivir? ¿No puedes creer que haya más de un millón y medio de personas desempleadas en el país?“, expresó el usuario @NoSoyOdiseo.

Carta de un community manager a @EugenioDerbez pic.twitter.com/7w4XK6KLxu — No Soy Odiseo (@NoSoyOdiseo) May 10, 2018

Es fácil decirlo cuando uno tiene las puertas de las televisoras más importantes del país por un apellido, cuando se tienen cuentas de banco con millones heredadas o cuando puedes darte el lujo de radicar fuera de un país donde la situación está complicada. Bajo esas circunstancias sí es fácil trabajar por amor al arte, pero cuando uno es un mexicano promedio, hay que trabajar para comer y darse los "lujos" más básicos.

Claro, adquirir experiencia es importante pero no se puede vivir por siempre bajo la ilusión de "estoy trabajando con mi ídolo" o "en LA empresa". Ser joven o 'millenial'y pedir una remuneración económica por el trabajo hecho ya no es cuestión de capricho, arrogancia o "inmediatez" como él dice, sino de una necesidad y un derecho. Si su punto era: que el salario no sea lo primero que preguntes cuando haces una entrevista de trabajo, quedó muy mal planteado y descontextualizado.

