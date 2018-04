La niña que se dejó abusar varias veces para tener un video y que le creyeran

Una pequeña de 10 años en Uruguay quien era víctima de violación por parte del padre de una amiga suya, decidió tomar cartas en el asunto y llevó a cabo un plan para mostrarle al mundo lo que estaba viviendo.

Aunque la noticia se conoció el año pasado, ahora se supo lo que sucedía, la menor era abusada por el padre de su amiga, esto cuando ella iba a jugar y escuchar música; como la mujer del agresor estaba trabajando, el violador aprovechaba y mandaba a su hija a la tienda mientras él abusaba de la visitante.

Y aunque el abusador se protegía para no ser descubierto, su hija se dio cuenta de lo que le hacía a su amiga y lo comentó con ella, por eso decidieron llevar a cabo el plan. Para grabarlo mientras cometía el abuso, las niñas utilizaron un computador portátil, y el video sirvió como prueba para acusar y enviar a prisión al hombre, un padre de familia de 62 años.

La justicia informó que si bien su esposa y un hijo de la pareja también fueron detenidos, ambos fueron dejados en libertad "al no existir elementos que determinaran que estaban en conocimiento de los hechos".

"Esta acción tan valiente de una niñita abusada debería servir no solo para que se haga justicia, sino para que toda la sociedad tome conciencia de que estas cosas pasan con más frecuencia de la que creemos y que los niños no mienten, no inventan", afirmó la juez.