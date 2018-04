El día que Andrea Legarreta rechazó salir con Luis Miguel

Luis Miguel es sin duda una de las figuras más importantes de la escena musical mexicana. A lo largo de su vida, ha estado rodeado de polémica y miesterios sin resolver, así como de las mujeres más bellas del país (y el mundo). Y mientras que "El Sol" ha salido con Mariah Carey, Daisy Fuentes, Sofía Vergara y Aracely Arámbula hubo una que se dio el lujo de rechazarlo.

En entrevista con Adela Micha, la conductora reveló que en una ocasión "El Sol" la invitó a cenar en Acapulco, pero no aceptó debido a que en esa época tenía novio.

"A mí Luis Miguel me fascinaba. Entonces de pronto coincidimos en eventos y tal; una vez estuvimos en un restaurante pozolero en Acapulco, y entonces, él muy lindo, muy decente se paró y saludó a mi familia y me dijo: ' va haber una cena en casa de mi jefe, quería ver si usted quiere asistir' . Y le dije que no".