DVicio trae desde España su pop rock a Ecuador con el tour “Casi Humanos”

El grupo de pop español DVicio llega a Ecuador para presentar sus shows musicales en el país.

Sus shows serán el jueves 3 de mayo en Guayaquil en el Teatro Centro de Arte y al día siguiente, viernes 4 de mayo, en Quito en el Teatro Bolívar.

El joven quinteto integrado por los hermanos Andrés y Martín Ceballos (vocalista y bajista respectivamente), Alberto González (guitarrista), Luis Gonzalvo (baterista) y Nacho Gotor (guitarrista), han desarrollado una carrera a lo largo de los últimos cinco años, presentando tres álbumes que los han convertido en una de las boybands latinas con más proyección en España y Latinoamérica.

Tras consolidar su presencia en Argentina, México y Chile gracias al álbum “Qué Tienes Tu” continuarán por varios países.

Empezaron a finales de este mes su Tour “Casi Humanos” en Lima y llegarán a Ecuador con el pop rock.

Las entradas continúan a la venta en los puntos de Ticketshow, en Guayaquil en Ticketshow del Mall del Sol (Musicalismo), San Marino y Riocentro de Entre Rios y Los Ceibos; los costos son General $40, Preferencia $60 y Golden Box, $80.

Mientras que en Quito se adquieren en los puntos Ticketshowdel CCI, El Bosque, El Recreo, Quorum y Almacenes Rickie; los costos son General $35, Preferencia $55 y Golden Box, $80.

Quienes ya adquirieron sus entradas, son validadas para las nuevas fechas y lugares programados.

Conversamos con esta banda famosa para indagar sobre las sorpresas que traerán.

¿Qué sienten al venir al centro del mundo por primera vez (al ser Ecuador la Mitad del Mundo)?

NACHO: La verdad muy felices. Llevamos mucho tiempo deseándolo, desde que sacamos nuestras primeras canciones había mucha gente que nos escribía desde Ecuador y es uno de los países que está en los primeros puestos. Muchas ganas de visitar ese país, muchas ganas de comer, nos han dicho que se come riquísimo y sobre todo que nos han dicho que la gente de allí grita mucho, viven mucho los conciertos y la verdad que no podemos esperar para llegar allí y tocar y ver a esa gente que nos está apoyando durante tantos años.

Tienen fans ecuatorianas en sus escenarios españoles? Cómo ha sido su experiencia con estas fans latinas

ALBERTO: Si solemos tener bastantes fans de diferentes países de latinoamerica en nuestros conciertos en España y es un gusto porque siempre nos cuentan las ganas que tienen que vayamos a sus países de origen, en Ecuador especialmente se notan esas ganas. Es un placer poder conocerles, hablar con ellos y sobre todo a través de redes sociales hay un club de fans muy importante en Ecuador a quien le tenemos que agradecer especialmente el que vayamos allí ahora en concierto, así que esperamos verlos a todos muy pronto que no disfurten solo el público ecuatoriano en España si no que lo puedan disfrutar también en su país.

¿Qué sorpresas llegarán con el tour “Casi Humanos”?

LUIS: El Tour Casi Humanos llevamos ya girando alrededor de 1 año, hemos pasado por países como Mexico, Tailandia, España, Chile, Argentina … ahora toca el turno de Ecuador y Perú. Estamos muy felices de poder tocar llegar a nuevos países. Poder tocar en Ecuador país que nos ha apoyado tanto en este tiempo y bueno en cada país solemos hacer alguna sorpresa y seguro que en Ecuador hacemos algo para que la gente se sienta identificada y lo que nos gusta también es interactuar con el público, nos gusta tener cerca de nuestros fans y hacerles a ellos participes del show.

Sus canciones definitivamente enamoran pero hay gente que cree que el amor está en crisis ¿Qué piensan de esto?

NACHO: yo creo que hay de todo que hay amores en crisis, amores que no están en crisis o que el amor en crisis es parte del amor. Yo creo que todas esas situaciones están en nuestras canciones, tenemos canciones que hablamos del desamor, canciones del inicio de un amor o de amores compartidos. Yo creo que la música acompaña a esa experiencia en el amor.

¿Planean hacer alguno de sus videos en algún destino latinoamericano?

MARTIN. Nos encantaría hacer más vídeos como los de Enamórate en el coche, Enamórate en el baño, también hicimos uno en Pto. Rico. Es algo que nos nace de forma natural que nos lo pasamos muy bien haciéndolos y con el tiempo nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que es algo que conecta muy bien con nuestro público, entonces claro que sí, intentaremos si nos da el tiempo hacer otro vídeo de ese estilo, de estilo Dvicio.

¿Cuáles son las colaboraciones artísticas que tienen en mente para sus próximos temas?

ANDRÉS. La gente que nos sigue en RRSS sabe que hicimos un llamamiento a que REIK cante con nosotros nuestro próximo single, nos encantaría que fuera así. REIK es una banda que siempre hemos admirado que nos ha gustado mucho desde niño y que a día de hoy se mantienen súper fuertes y que nos gustaría colaborar con ellos.

Luego también un montón de artistas. Nos encantaría hacer algo el día de mañana quizás con Maroon5 que nos gusta mucho o James Bay que es un artista inglés súper talentoso pero bueno pensando en el mundo latino, REIK nos encantaría que fuera posible esa colaboración, así que veremos que pasa.

¿Han escuchado de lo deliciosa que es la gastronomía ecuatoriana? ¿Qué quisieran probar en su estancia en nuestro país?

MARTÍN. Sobre la gastronomía, yo tengo unos amigos de Ecuador que siempre anda subiendo fotos de comida y demás y me han hablado muy bien del dulce de babaco y me encantaría probarlo. Tengo ganas también del dulce de higo. Como veis me gusta mucho el dulce y si me muero de ganas por probar los platos típicos de allí.

Finalmente cuéntennos cómo están sus corazones. ¿Ocupados? o ¿Es posible que sus fans tengan un espacio por ahí?

ANDRÉS. Los fans siempre tienen espacio en nuestros corazones de hecho, suena a tópico, pero la pura realidad es que en los países en los que hemos estado es porque hay fans, hay público, que hay gente que quiere vernos, que quiere conocernos y que quiere escuchar nuestra música entonces es importante darle ese valor al fan y que sepan que son importantes para nosotros.

Siempre lo decimos en los conciertos que la diferencia entre una prueba de sonido y un concierto es el público. Cada una de las personas que viene a vernos. Nosotros también somos fans de muchos grupos y nos encanta así que en nuestro corazón siempre hay espacio para todos los fans que quieran venir y que se quieran sumar a esta Dviciomania. Un beso muy fuerte