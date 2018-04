La primera imagen de Maya Zapata como Selena Quintanilla

¡Esta NO ES SELENA! Es la aclamada actriz mexicana Maya Zapata que ha sido escogida para interpretar a la querida cantante en “El Secreto de Selena” la miniserie sobre la investigación y juicio sobre su vil asesinato. Un proyecto hecho con cariño y respeto a su memoria y que verán en un futuro por Telemundo.

