Las 4 cosas que nunca debes decirle a tus hijos

Existen frases que nunca debemos decirle a nuestros niños ya que mientras para los adultos pueden ser inofensivas, para el niño que está desarrollándose física y emocionalmente, puede ser interpretado de manera incorrecta e incluso dañar su autoestima.

A continuación te decimos cuales son las frases que nunca debes decirle a tu hijo:

“Estás bien”

Si bien esta frase puede no parecer negativa, en realidad cuando algo le pasa a tu hijo, ya sea que esté triste o enojado es importante que aprenda a reconocer sus emociones y aceptarlas, al decirle que está bien en realidad estamos descalificando sus sentimientos en lugar de enseñarle a enfrentarlos. En lugar podemos animarlos a hablar de lo que sienten e intentar ser comprensivos.

“Estoy a dieta” o “Estás subiendo de peso”

No importa si tienes un niño o niña, el hablar sobre su imagen puede ser un tema delicado ya que no queremos que desarrolle hábitos no sanos con la comida ni dañar su autoestima. En lugar de hablar del peso como algo negativo debemos esforzarnos por inculcar hábitos saludables con el ejemplo.

“No llores”

No importa la razón por la cual este llorando, decirlo no solo no resolverá el problema si no que además hará que piense en el acto de llorar como algo negativo, esto puede traducirse en un adulto que no sabe como lidiar con sus emociones. En lugar de decir esto podemos ayudarlo a comprender por qué esta llorando y cómo solucionar lo que le está molestando.

“¡Deja eso!”

Especialmente cuando son muy pequeños es normal que quieran explorar y tengan curiosidad por tomar cosas que pueden ser peligrosas, pero en lugar de usar un tono de prohibición que puede sonar agresivos, podemos explicar la razón por la que no deben tocar ciertos objetos.

