Mhoni Vidente hace una fuerte predicción para Gabriel Soto

Mhoni Vidente, famosa por sus acertadas predicciones, habló en la sección que tiene dentro del programa 'Hoy' acerca de los famosos, uno de ellos fue Gabriel Soto, quien recientemente ha estado en el ojo del huracán.

Mhoni dijo que se viene cosas muy buenas para el actor y esta fue su predicción:

Es Aries, es fuerte y decidido. Todo el mundo me preguntó cuando fue lo de Marjorie si él era el papá. No, señores, él hace puras niñas. No veo que regrese con Geraldine, pero se van a estar llevando mejor. Lo veo con alguien de 30 o 31 años del signo de Libra. Este año no va a ser papá, pero va a seguir rompiéndola.