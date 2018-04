Consejos de Flavia Dos Santos para mantener viva la llama del amor

La reconocida sexóloga brasileña lanzó su marca de productos, que lleva su nombre, con la que busca humanizar el sexo y aumentar el placer. Flavia tiene una amplia experiencia en el tema, cuenta con dos títulos del Instituto de Sessuologia de Roma, más de 15 años de experiencia en clínicas en Brasil, Roma y Nueva York. Es autora de cinco libros sobre sexualidad, además es una reconocida conferencista internacional en temas de salud sexual.

Para ella el sexo es algo completamente natural, divertido, que se debe disfrutar plenamente y que es necesario y gratificante para el espíritu humano, por esto que la filosofía de la marca es la humanización del sexo, tratándolo como una necesidad humana básica, que necesita ayudas y complementos para lograr ser plenamente placentero.

Más de 3 años le llevó desarrollar su línea de productos, inicialmente lanzará tres; las “Gotas de Placer” un novedoso estimulante femenino, un “Lubricante Íntimo” a base de agua y el “Èxtasis de Chocolate”, un aceite besable.

Con el carisma y optimismo que la caracteriza, en entrevista con PUBLIEMTRO nos contó sobre la importancia del sexo.

¿De dónde nace la idea?

Basada en la experiencia que yo tengo he visto la necesidad de muchas mujeres de encontrar algo en el mercado algo que les estimule los sentidos, el mercado es muy machista en términos de sexo, siempre hay muchas opciones para los hombres y pocas para las mujeres.

Nosotras siempre encontramos el famoso vibrador y pare de contar, entonces de allí nace mi idea, que la mujer pudiera disfrutar de un producto que estimulara los sentidos pero más allá de todo, humanizar el sexo.

El sexo no es solo un tema de genitales sino de todo el cuerpo, nosotros somos personas con los cinco sentidos, los cuales actúan mucho a la hora de la sexualidad, entonces por qué no tener productos que le permitan a uno oler, sentir, tocar, ver y hacer de verdad un momento de estimulación de los sentidos. Además la excitación sexual de las mujeres no entra por los ojos, entra por la piel y el oído, entonces es un tema de tratar de encontrar otras formas de erotizar.

¿Cómo hacer para que los productos sexuales funcionen?

La sexualidad no está entre las piernas, está en la cabeza. Es importante dejar en claro que el uso de un producto así como las pastillas que usan los hombres no tienen ningún tipo de efecto si no se tiene deseo.

Hay cosas claves, uno debe tener la disposición de tener sexo, estar con ganas para que uno de verdad sienta. Ahora, si una persona va a tener relaciones de forma obligada o por compromiso, va a tener un momento con bloqueos mentales, es más, puede hacer lo que sea y no va a pasar nada.

¿Qué son las zonas erógenas?

Cada uno de nosotros tenemos en nuestro cuerpo puntos que nos gustan ser tocados, esas son precisamente las zonas erógenas (cabello, oído, boca, pies, pechos, espalda). Y lo que no saben algunos es que en el cuerpo hay más de 600 mil puntos o ramificaciones nerviosas, somos grandes órganos sexuales andantes, toca saber aprovecharlos.

Por ejemplo, las zonas erógenas se pueden estimular muy fácil, hay personas a quienes les gustan un soplo detrás de la oreja, habrá quienes prefieran un beso entre los senos o los muslos de las piernas y para todo eso hay productos como las gotas que son para jugar, para hacer del sexo algo lúdico.

¿Qué es el sexo para usted?

El sexo es divertido, es para jugar y pasarla bueno y sin culpa ni miedo.

¿Cuál es el mayor secreto para mantener encendida la llama del amor?

Erotizando, nosotros tenemos algo que se llama vida erótica. Podemos pasar horas y horas pensando en sexo, podemos sentir placer solo con el poder de la mente, pero la gente siempre está ocupada y dejan el sexo como lo último del día. Nos olvidamos de erotizar y ejercitar ese músculo poderoso que tenemos que se llama deseo, y si no se ejercita con frecuencia se pone flácido y disfuncional.

Ahora bien, se ejercita pensando, fantaseando y hasta acordándose de los últimos encuentros sexuales.

Se cree que los hombres piensan todo el día en el sexo y las mujeres no, ¿qué tan real es eso?

Hay estudios que comprueban que las mujeres piensan en el sexo. Incluso hay algunas que pueden pensar más que los hombres, yo no creo que sea una cuestión de género, lo que creo es que es una cuestión de libido personal.

Desde su experiencia como sexóloga, ¿qué cualidades debe ver una persona al momento de escoger una pareja?

Definitivamente la honestidad. Pienso que una persona honesta con su propia sexualidad ya llena todos los puntos. Es más, podría decir que no hay una fórmula secreta, no existe una técnica del otro mundo, lo que debemos ver es una persona resuelta con lo que le gusta y que no tenga miedo con eso.

SOBRE LOS PRODUCTOS

Lubricante íntimo

Es un lubricante a base de agua, hipoalergénico, libre de parabenos y de glicerina. Produce una sensación humectante suave y duradera.

Gotas de placer

Estimulante femenino en forma de aceite que se aplica directamente en el clítoris. Sólo se necesita una o dos gotas y unos minutos para experimentar una estimulante e inolvidable sensación. Fabricado con activos de origen natural, libre de mentol, glicerina y parabenos.

Éxtasis de chocolate

Aceite besable que se aplica en las zonas erógenas del cuerpo excepto en las partes íntimas. Cuando se sopla suavemente se experimenta la sensación de un leve aumento de la temperatura que maximiza el placer. Se usan para crear encuentros diferentes, divertidos y llenos de placer.