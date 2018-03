Gabriel Soto sufrió tras su separación de Geraldine Bazán

Después de que el actor Gabriel Soto fuera acusado de una supuesta infidelidad, el famoso anunció su separación de la actriz Geraldine Bazán con quien comparte dos hijas, Elisa y Alexa.

En una entrevista con el Debate, Soto reveló como fue su vida durante este momento de cambio y los retos a los que tuvo que enfrentarse al rehacer su vida.

En la entrevista el actor comentó que él decidió salir del hogar que compartía con Bazán por el bien de sus hijas:

“Yo me salí de la casa. Les dejé la casa, el coche, las nanas, yo no iba a cambiarles el modo de vida a mis hijas por un problema de los papás”

Además declaró que durante un tiempo tuvo que dormir en hoteles y buscar departamentos.

“El hecho de salir de casa, no tener tus cosas, no tener tus comodidades, buscar departamentos, estar al principio del proceso en hoteles y después encontrar un departamento no es nada sencillo”