¡Ya entró al colegio! Mira cuánto ha crecido el hijo de Antonella Ríos

Hoy es primer dia de clases de esta preciosura . Primer dia de una rutina que va a tener de ahora en adelante, donde conocerá otras preciosuras como el. Es difícil dejar crecer a los hijos y verlos mas independientes y relacionandose con sus pares, pero es nuestro deber dejarlos avanzar. Es mi segunda experiencia en estas lides y reconozco que se me da mas fácil, pero es igual de importante y valioso darse cuenta como avanza la vida. Practicar el desapego y pensar siempre en que ellos pueden crecer , aprender ,ser parte de su tribu y por sobretodo ser felices. Te amo hijo! Feliz primer dia de jardin! ♥️ #intagram #intagood #instadaily #jardin #amor #felicidad

A post shared by Antonella Rios (@antonellarios) on Mar 7, 2018 at 4:30am PST