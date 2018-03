Se reveló una foto de la notoria transformación de Melissa Marínez cuando sufría sobrepeso

FELIZ DÍA!!! Me encanta el 8 de marzo, festejo la fuerza de mi género, la ternura y las virtudes, en lo personal celebro cada barrera superada y cada meta alcanzada, celebro la valentía de quienes hicieron de este día uno importante en la historia sin desconocer el pasado que tantas víctima dejó. hoy 8 de marzo momento para recordar la lucha femenina por una sociedad más justa #NuncaAEllas

A post shared by Melissa Martínez A (@melissamartineza) on Mar 8, 2018 at 4:39am PST