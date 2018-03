Critican a Irina Baeva por "querer parecerse" a Geraldine Bazán

Tras casi un año del polémico divorcio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Irina Baeva no ha dejado de ser catalogada como la tercera en discordia en la relación entre ambos actores. Y es que a pesar de que tanto Geraldine como Gabriel han hablado abiertamente de su situación y las razones que los llevaron a tomar dicha decisión, los ataques hacia la modelo y actriz rusa han continuado con cada paso que da.

Ahora que Baeva terminó su más reciente proyecto, decidió cambiar de look y teñirse el cabello de rubio, aparentemente su color natural.

Con una imagen titulada "Las rubias se divierten más", la actriz mostró su nueva cabellera dorada, despertando una serie de criticas por "querer parecerse" a Geraldine Bazán.

blondes have more fun. 💃🏼💕💇🏼‍♀️ A post shared by Irina Baeva (@irinabaeva) on Jan 30, 2018 at 6:58pm PST

"Es obvio que se pondría rubia, pues estará en el teatro haciendo '¿Por qué los hombres aman a las cabronas?', y era de suponer que Gabriel Soto la bese o algo así y pues para que Gabriel se sienta en confianza se quiso parecer a Geraldine", escribió una usuaria.

Otras, simplemente criticaron que no le quedaba bien el rubio: "No es x nada irina pero ese look te hace ver señora tu eres guapa pero ese color de cabello no te luce".

Por supuesto nada ha detenido a Baeva para mostrarse feliz con ese color de cabello, además de que ha seguido enfocada en su trabajo.

Aunque negaron tener una relación, hace apenas unos días, Gabriel Soto y la actriz fueron captados disfrutando de la alberca en un hotel. Algo que levantó las sospechas una vez más. También varios medios aseguran que hasta el papá de Gabriel Soto pasa a recoger a la actriz mientras que disfrutan de las playas de Acapulco. Esto no basta, también Irina promueve los rumores al seguir compartiendo todo el tiempo historias con Gabriel Soto en sus redes sociales.

A pesar de todo, Geraldine y Gabriel parecen estar tratando de llevar las cosas por la paz, pues volvieron a "estar juntos" para celebrar el cumpleaños de su hija. En varias ocasiones, Soto ha declarado que es complicado pensar en una reconciliación con la madre de sus dos hijas, Elisa y Alexa, “Hay muchas cosas que ya han pasado. Es una relación ya muy tocada, muy fracturada y bueno, por el bienestar de nuestras hijas, creo que es la mejor decisión”, expresó el mexicano.

¿Crees que Geraldine e Irina se parecen?

TE RECOMENDAMOS EN VIDEO